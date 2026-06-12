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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 12 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

12 de junio 2026 · 07:16hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 12 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 9 a 13: Doctor Zavalla, Roque Sáenz Peña, Ayacucho y Alberti

Reemplazo de Conductores

• 11 a 13: Neuquén, Chaco, Menchaca y Mansilla

Reformas en Subestación

ÁNGEL GALLARDO

• 12:30 a 13:30: Chaquito, Geiser y Santa Ana

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 12:

- Solís, Necochea, Córdoba y Vélez Sarsfield

Mantenimiento

- avenida del Trabajo, Centenario, Colón e Iriondo

Mantenimiento

- Mateo Booz, Urquiza, Saavedra y 25 de mayo

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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