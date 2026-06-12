La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 12 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 12 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
12 de junio 2026 · 07:16hs
SANTA FE
• 9 a 13: Doctor Zavalla, Roque Sáenz Peña, Ayacucho y Alberti
Reemplazo de Conductores
• 11 a 13: Neuquén, Chaco, Menchaca y Mansilla
Reformas en Subestación
ÁNGEL GALLARDO
• 12:30 a 13:30: Chaquito, Geiser y Santa Ana
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8 a 12:
- Solís, Necochea, Córdoba y Vélez Sarsfield
Mantenimiento
- avenida del Trabajo, Centenario, Colón e Iriondo
Mantenimiento
- Mateo Booz, Urquiza, Saavedra y 25 de mayo
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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