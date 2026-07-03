Susto en Unión: Maizon Rodríguez se accidentó cuando viajaba hacia Uruguay

El lateral derecho del Tatengue sufrió un accidente sobre la Ruta Provincial 20, en Entre Ríos. El vehículo terminó dado vuelta y con importantes daños, pero el futbolista solo padeció lesiones leves y fue asistido de inmediato.

Una noticia generó preocupación este viernes por la tarde en Unión . El defensor uruguayo Maizon Rodríguez sufrió un accidente de tránsito mientras viajaba rumbo a su país y, pese a la espectacularidad del siniestro, afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.

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El hecho ocurrió alrededor de las 14.20 sobre la Ruta Provincial 20, frente al Cementerio de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos. El futbolista, de 23 años, circulaba en dirección norte-sur cuando perdió el control de su automóvil, que terminó fuera de la calzada tras dar varios vuelcos.

Las primeras versiones indican que el jugador se habría dormido mientras conducía, situación que habría provocado el despiste.

El jugador Maizon Rodríguez sufrió un accidente automovilístico a la altura de Urdinarrain mientras regresaba a Uruguay para compartir el fin de semana con su familia.



Luego de ser asistido de manera preventiva en el Hospital Manuel Belgrano de esa ciudad, recibió el alta… pic.twitter.com/8A0hdQCxOg — Club Atlético Unión (@clubaunion) July 3, 2026

El vehículo quedó completamente destruido y apoyado sobre su techo, a varios metros de la ruta, reflejando la violencia del impacto.

El alivio tras el accidente de Maizon Rodríguez en Unión

A pesar de las imágenes del auto siniestrado, el desenlace fue mucho menos grave de lo que podía imaginarse. Rodríguez fue atendido por personal sanitario que llegó rápidamente al lugar y, luego de las primeras evaluaciones, se confirmó que presentaba lesiones de carácter leve.

Como medida preventiva, los médicos recomendaron que permaneciera en observación, aunque en principio su estado no reviste gravedad.

No hubo cortes en la ruta

En el operativo intervino personal de la Comisaría de Urdinarrain, bajo la coordinación del subcomisario Hernán Cejas. Debido a que el automóvil quedó detenido lejos de la carpeta asfáltica, no fue necesario interrumpir el tránsito sobre la Ruta Provincial 20.

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La noticia rápidamente llegó a Santa Fe y generó inquietud entre los hinchas rojiblancos, aunque con el correr de las horas el panorama llevó tranquilidad. El lateral uruguayo, que forma parte del plantel profesional de Unión, logró salir con vida de un accidente de enorme magnitud que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.