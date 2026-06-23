Por el frío interrumpen el servicio GNC en Buenos Aires: por ahora, aseguran que en Santa Fe "no hay riesgos de cortes"

El aumento del consumo residencial por las bajas temperaturas obligó a restringir el suministro en estaciones del AMBA y la provincia de Buenos Aires. En Santa Fe el abastecimiento es normal, aunque advierten que la situación podría cambiar.

Las bajas temperaturas que golpean al país dispararon la demanda de gas natural y generaron cortes en el suministro de GNC en estaciones de servicio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del territorio bonaerense.

El sistema energético priorizó el abastecimiento de usuarios residenciales , hospitales , escuelas y otros servicios esenciales, mientras que algunas industrias también registraron interrupciones. Sin embargo, Santa Fe está, por el momento, libre de restricciones.

Santa Fe, sin cortes por ahora

El abastecimiento de GNC en la ciudad de Santa Fe se mantiene con normalidad. Así lo confirmó Mario Schneider, integrante de la Cámara de GNC de Santa Fe, en diálogo con UNO Santa Fe.

"En la ciudad de Santa Fe está normal el abastecimiento. Las que están teniendo alguna restricción son las provincias donde tienen servicio interrumpible. Acá la mayoría tiene servicio firme", explicó el referente.

Estaciones de GNC en la ciudad de Santa Fe UNO Santa Fe

En Rosario tampoco hubo interrupciones

La misma situación se replica en Rosario, donde hasta el momento no se registraron cortes en las estaciones de servicio locales y los usuarios pudieron cargar con normalidad. Juan Manuel Rumin, representante de la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario, lo confirmó y aportó más contexto: "Ni Rosario ni Santa Fe tienen riesgo, por el momento, de verse afectadas. Puede cambiar por alguna razón mayor. Si llegan a realizar un corte de lo que se llama 'gas en firme', se va restringiendo el suministro en un esquema de prioridades, siempre dejando para el final la demanda prioritaria. Ese tipo de cortes se dan por cuestiones de fuerza mayor."

Rumin también explicó por qué Santa Fe está al margen del problema que afecta a Buenos Aires: "En todo Santa Fe el GNC está libre de los cortes por cuestiones operativas. Lo que está ocurriendo ahora en Buenos Aires es por falta de transporte de gas: las estaciones de esas áreas del país están en un tipo de contratación que las deja un escalón más abajo en el esquema de cortes."

LEER MÁS: Llegó el frío: recomendaciones claves para revisar la calefacción del hogar y prevenir el monóxido de carbono

Por qué se generan los cortes

La situación no es inédita. Con la llegada del frío, el consumo residencial puede elevarse hasta un 70% por encima de lo normal, generando un desajuste entre la oferta y la demanda que el sistema de transporte no siempre puede absorber.

Desde la Cámara de Expendedores de GNC precisaron que la producción del yacimiento Vaca Muerta debería ser suficiente para abastecer la demanda local, pero señalaron que el sistema encuentra limitaciones en el transporte por gasoducto. Argentina tiene capacidad para transportar 120 millones de metros cúbicos diarios, una cifra que alcanza para cubrir la demanda durante ocho o nueve meses del año. El problema surge en los meses de mayor frío, cuando el consumo supera esa capacidad de transporte.

En ese contexto, el sistema energético aplica un esquema de prioridades: primero se garantiza el suministro a usuarios residenciales y servicios esenciales, y las restricciones recaen sobre quienes tienen contratos de servicio interrumpible, como ocurre con varias estaciones del AMBA y la provincia de Buenos Aires.