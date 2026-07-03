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Violento secuestro en Laguna Paiva: dictaron prisión preventiva para el chofer de la banda y este lunes definen el futuro de la expareja

El juez Nicolás Falkenberg ordenó que el conductor del auto quede detenido tras el violento ataque en contexto de violencia de género. El hijo del principal sospechoso recuperó la libertad bajo severas restricciones. La víctima fue interceptada en la calle, golpeada con un palo y retenida por la fuerza durante más de dos horas.

3 de julio 2026 · 16:25hs
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Prisión preventiva dictada para un acusado por privación ilegítima de la libertad y lesiones en Laguna Paiva.

Prisión preventiva dictada para un acusado por privación ilegítima de la libertad y lesiones en Laguna Paiva.

La Justicia resolvió dictar la prisión preventiva para uno de los tres hombres imputados por el secuestro y las agresiones sufridas por una mujer en la ciudad de Laguna Paiva, en un caso investigado bajo un contexto de violencia de género. En la misma audiencia, otro de los acusados recuperó la libertad con medidas restrictivas, mientras que este lunes se realizará la audiencia para definir la situación procesal del principal sospechoso.

La decisión fue adoptada por el juez Nicolás Falkenberg, quien hizo lugar al pedido formulado por la fiscal Clelia Trossero respecto de D. B., de 45 años, imputado como presunto coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la participación de dos o más personas y lesiones leves dolosas.

Según la investigación, el hombre habría sido quien condujo el automóvil en el que la víctima fue trasladada por la fuerza tras ser interceptada cuando regresaba a su domicilio.

Otro acusado quedó en libertad con restricciones

Durante la misma audiencia, el magistrado resolvió liberar a J. I. O., hijo de la expareja de la víctima, al considerar que, por el momento, existen dudas sobre su participación en la privación ilegítima de la libertad.

No obstante, deberá cumplir una serie de medidas alternativas mientras avanza la investigación: tendrá prohibido ingresar a Laguna Paiva, deberá fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe y presentarse mensualmente ante la Justicia.

En tanto, este lunes se desarrollará la audiencia de medidas cautelares para M. O., expareja de la víctima y señalado por la Fiscalía como el principal responsable del ataque. El hombre permaneció prófugo durante aproximadamente una semana antes de ser localizado.

LEER MÁS: Cayó el principal acusado por privación ilegítima de la libertad de una joven en Laguna Paiva

La reconstrucción del ataque

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió la noche del 24 de junio, cuando la mujer regresaba de trabajar y llegaba a su vivienda en motocicleta.

En ese momento fue interceptada por los tres acusados, quienes la hicieron caer del vehículo y comenzaron a agredirla. La Fiscalía sostiene que la expareja de la víctima la golpeó en la cabeza con un palo y luego la obligó a subir a un Volkswagen Suran.

Mientras dos de los imputados se retiraban con la mujer a bordo del automóvil, el tercero se llevó la motocicleta y la ocultó en su vivienda.

La secuencia fue observada por un testigo que dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió activar un operativo de búsqueda.

Dos horas privada de la libertad

Según la acusación, la víctima fue trasladada hasta la vivienda de su expareja, donde permaneció privada de su libertad durante más de dos horas.

La investigación señala que, al advertir la presencia de personal policial e investigadores en la zona, el conductor del vehículo regresó al domicilio y cuestionó al principal acusado por haberlo involucrado en el episodio.

Poco después, la mujer fue subida nuevamente a su motocicleta y abandonada a varias cuadras del lugar, desde donde logró regresar por sus propios medios y denunciar lo ocurrido.

Laguna Paiva Mujer preso prisión preventiva Libertad
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