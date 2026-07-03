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Pruebas Aprender en Santa Fe: "Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica", dijo Goity

“Sabemos que mejoramos de manera importante en Lengua con respecto al año 2023 y estamos muy cerca de los resultados de 2018. En Matemática, la mejora fue sustancialmente menor", subrayó el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity.

3 de julio 2026 · 16:42hs
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Las Pruebas Aprender se realizan todos los años a chicos de sexto grado de todo el país

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Las Pruebas Aprender se realizan todos los años a chicos de sexto grado de todo el país

Foto: La Capital / Archivo

Las Pruebas Aprender se realizan todos los años a chicos de sexto grado de todo el país

Las pruebas Aprender 2026 realizadas a alumnos de sexto grado en escuelas primarias de todo el país arrojaron avances en el área de Lengua, pero no tanto en Matemáticas. Según indicó el Gobierno nacional, casi el 77% de los estudiantes obtuvieron un nivel satisfactorio en lecto escritura y comprensión de textos, y un 4,9 por ciento quedó por debajo de los conocimientos básicos en Matemática.

Si bien no se conocieron los resultados desagregados por provincia, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, se atrevió a realizar un balance de acuerdo con las estadísticas que maneja en esta jurisdicción. “Son datos alentadores, pero no determinantes. La situación de los aprendizajes no deja de ser crítica en general”, subrayó.

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En declaraciones a LT8, el titular de la cartera educativa aclaró que Santa Fe cuenta con los resultados del plan Raíces que se aplica en la provincia, y opinó: “Sabemos que mejoramos de manera importante en Lengua con respecto al año 2023 y estamos muy cerca de los resultados de 2018. En Matemática, la mejora fue sustancialmente menor. Como balance podemos decir que estamos mejorando los aprendizajes. Son datos alentadores, pero no determinantes. No deja de ser crítica la situación de los aprendizajes en la educación santafesina y argentina”, expresó el funcionario.

Pruebas Aprender: superar la media nacional

Goity señaló que “los números de Santa Fe son similares a los de Nación, parecidos a la media nacional. Nosotros pretendemos estar encima de esos guarismos. Sabemos que con sistematicidad y tiempo lo vamos a lograr. Esta es una prueba que tiene características particulares que se toma en sexto grado. Si mantenemos este nivel de mejora, lograremos revertir gran parte de los problemas educativos que tenemos”.

“Según la información que tenemos, en cantidad de escuelas que participaron en las pruebas mejoramos, es decir la prueba se llevó adelante. Mejoramos en la cantidad de alumnos, pero tuvimos menos cantidad de escuelas. Tenemos que trabajar para garantizar que ese día vayan los chicos a las escuelas. Hay que tener en cuenta que Santa Fe fue bastante refractaria a las pruebas de aprendizaje. De hecho, en 20 años no tuvimos pruebas propias cuando otras jurisdicciones las tienen. Que hayamos logrado que las evaluaciones se hayan llevado adelante en el 98 por ciento de las escuelas es un dato más alentador”, agregó Goity.

Paritaria docente

El ministro de Educación también fue consultado esta mañana sobre el pedido de los gremios docentes para que reabran las reuniones paritarias donde se discutirán los aumentos de sueldos para el segundo semestre del año.

El ministro de Educación, José Goity.

El ministro de Educación, José Goity.

“Las paritarias no hay que reclamarlas, porque se siempre se reabrieron en tiempo y forma. Más allá del reclamo de los gremios, es algo que se hace asiduamente. Por lo tanto, nos reuniremos en julio. En mi opinión, debería ser lo antes posible. Eso dependerá de las instancias del Ministerio de Trabajo y de ir construyendo las condiciones para avanzar”, remarcó el funcionario.

Salario y poder adquisitivo

Goity aclaró que no tiene a su cargo la elaboración de la propuesta de ajuste salarial. “Por lo tanto, no la puedo adelantar. Sí puedo hablar del criterio de la propuesta. Primero es defender el poder adquisitivo específicamente de aquellos que ganan menos. Tenemos una oferta salarial que no es uniforme. En general, tiene porcentajes mayores para quienes están debajo de la pirámide salarial, y luego se van contemplando distintas instancias, que nunca están por debajo de la inflación, para los que están en la parte superior de la pirámide”.

“Vamos a hacer el máximo esfuerzo para sostener el poder adquisitivo. Sabemos que es difícil. La economía familiar, al igual que la del estado, está muy castigada, pero siempre tenemos esa intención”, añadió.

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