Jatón planteó desafíos en "una ciudad en crisis" y alertó sobre el pago de sueldos y aguinaldo

Esta mañana a las 8.30 estaba previsto que comenzara el acto de asunción de Emilio Jatón como intendente de la ciudad de Santa Fe. Con la paulatina llegada de autoridades máximas al Concejo Municipal el inicio se demoró varios minutos. Cientos de sillas negras en la explanada de la Municipalidad esperaban al sol el acto final donde todo el flamante gabinete firmó un acta compromiso "por un gobierno al servicio de la gente".

Se destacó la presencia de Omar Perotti que antes de entrar al recinto dijo a UNO Santa Fe: "Es una etapa de trabajo conjunto. Nos va a necesitar muy cerca. Lo que tenemos que enfrentar es importante. Y la mejor manera de hacerlo creo que es coordinando esfuerzos y darle una clara señal a todos los santafesinos que vamos a priorizar el trabajo conjunto. Iremos viendo de acuerdo a los números reales que se tienen que conocer".

"Por mis viejos y la gente"

Ya en el recinto, Perotti, Jatón, el intendente saliente José Corral y el presidente del Concejo, Leandro Gonzalez dieron comienzo a la jura del intendente entrante. En primera fila estaban los ex gobernadores Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Rafael Gutiérrez, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el diputado provincial Pablo Farías, la diputada nacional Alejandra Obeid, el fiscal general Jorge Baclini, entre otras autoridades y personalidades del arco político. En segunda fila empresarios y referentes de organizaciones sociales.

Jatón.jpg

Antes de empezar, Corral le entregó a Jatón un atributo de gobierno: una medalla con la figura de la Municipalidad de la capital provincial hecha por orfebres santafesinos. El presidente saliente del Concejo Municipal, Sebastián Pignata, y la concejal Luciana Ceresola (Pro) junto a González entregaron un obsequio -un equipo de mate- de buenos augurios al flamante intendente.

"Por la gente, mis viejos y por el respeto a la identidad de cada uno de los barrios y el compromiso de mejorar la calidad de vida de los santafesinos", fue la frase por la que Jatón juró sobre su cargo al asumir el poder.

Desde que tomó la palabra hasta que ingresó por primera vez a su despacho, se destacó la presencia de una intérprete de lenguaje de señas al lado del intendente electo. Gesto que no hubo en el acto de asunción del gobernador ayer.

Conmovido

"Con vocación de servicio, este es el mayor compromiso público de mi vida", fue el arranque que Jatón le dio a su discurso inaugural minutos después de jurar. Dijo que su objetivo es la inclusión y la participación de la ciudadanía en el municipio. Sostuvo que "el Estado ya no alcanza y hay que admitirlo, a veces no lo hace bien".

La frase "no creemos en la política de escritorios", se replicó en varias oportunidades y recordó que su política será la de ir a escuchar a los vecinos a los barrios. Y el momento del discurso en el que se lo vio conmovido hasta las lágrimas fue cuando leyó: "No debemos olvidar y lo digo en plural a las más de 5 mil familias que no pueden acceder a la alimentación básica diaria y a los muchos que sobreviven a tan solo 10 minutos de la peatonal santafesina. La responsabilidad social debe ser compartida... Estado y sociedad, sino no hay futuro posible".

Anunció que se convocará "prontamente a la conformación del Consejo Económico Social" y destacó que la impronta de su gobierno será la del diálogo permanente. Reconoció que se "debe dar una respuesta inmediata" a los problemas relacionados al servicio de recolección de residuos y limpieza.

"Queremos ser la mejor ciudad del país. Y para lograrlo, no podemos gobernar en soledad", dijo en alusión a los trabajadores públicos que "son la cara y el cuerpo de esta municipalidad" y que los vecinos "son el alma". Y detalló que su gestión trabajará "sin acomodos, favoritismos, ni preferencias políticas". " El trato será igual para con todos y todas", agregó.

Crítico

Ya asumido intendente, Jatón atendió a la prensa y anunció que lo primero que hará en el cargo es una reunión con vecinales del distrito norte durante la tarde. Al mismo tiempo dijo desconocer aún del estado financiero de la Municipalidad e insistió en que llega a una "ciudad en crisis" y que tiene "un gran desafío".

También aseguró que harán una auditoría para "revisar número por número para saber cuál es la herencia que estamos recibiendo". Sobre la presencia de Perotti dijo que para el gabinete es "muy importante" que haya estado "porque habla a las claras que venimos trabajando por fuera de los mandatos de forma conjunta". Y aseguró: "Muy pronto nos vamos a reunir", al mismo tiempo que descartó algún pedido particular por el momento.

"Para mi todo esto es muy nuevo, el estar de este lado con tantos micrófonos delante", apuntó a la prensa al recordar su carrera como periodista.

Al ser consultado por UNO Santa Fe sobre cómo será la próxima semana de trabajo, Jatón respondió: "Despacio. Todavía no subí al despacho. No sé con qué me voy a encontrar. No tengo los números. Así que lo primero que hago es salir del municipio, ir a un barrio a escuchar a los vecinos y volver para empezar a trabajar".

Sobre la gestión de residuos dijo que "hay que rediseñar el sistema de recolección de basura y que de una vez por todas deje de ser un problema y pase a ser una solución. Estamos en mesa de diálogo".

En relación a la seguridad, comentó que ya están teniendo conversaciones con el nuevo Ministro de Seguridad Marcelo Saín.

Por último, pero no menor, la cuestión económica tampoco se pasó por alto. Al ser consultado si podrán pagar los sueldos y aguinaldos de los empleados municipales, apuntó: "No sabemos. No hemos podido acceder a las cuentas bancarias. Es más, hemos tenido problemas ya con caída de las páginas que monitorean la gestión de riesgos hídricos y monitoreo de ríos. Tenemos que descubrir qué pasa con lo informático".

El primer reclamo a la nueva Municipalidad

Al mejor estilo "Pare de sufrir", el nuevo intendente de la ciudad se ubicó en el medio de un escenario de espaldas a la Municipalidad en la explanada sobre calle Salta al 2900 frente a las sillas negras, ahora repletas de autoridades del Frente Progresista, militantes y concejales de diferentes bloques. En medio de un discurso que buscó ser motivador destacó que "empieza una nueva etapa en la ciudad" y "ninguno de nosotros le va cerrar la puerta y decirle que no puede resolverle el problema, y si no podemos le vamos a decir la verdad". Con su gabinete completo detrás, Jatón fue interrumpido por una vecina que reclamó ser escuchada. La señora dijo: "Perdóneme. Usted vino a mi casa, yo lo único que pido es que me escuchen. Hace 15 años que mi hijo trabaja y no quedó en planta por el sinvergüenza de Corral y no solo él, otros. Yo quiero que mi hijo trabaje, soy sola, tengo el carnet de discapacidad". También fuera de aire, el intendente arregló: "Mañana a las 10 tengamos una reunión".

Mujer interrumpe a Jaton.jpg El momento en que la mujer lo agarra del brazo a Emilio Jatón.

Luego, al público le dijo: "Mañana ya tengo una entrevista" y "estas cosas van a pasar y es muy bueno que pase porque ella tiene un problema y yo no sé si tengo la solución, pero se que tengo el deber de escucharla".

Paciencia

Minutos antes de este episodio, marcó: "Hay que cambiar la relación, mirarnos a los ojos, basta de soberbia en Santa Fe. De una vez por todas vamos a hacer las cosas entre todos y esto tiene que ver con lo que va acá dentro -señaló su pecho y después la cabeza-. No estamos recibiendo una ciudad como la que queremos, estamos en crisis y yo les pido que nos ayuden porque de esto salimos entre todos".

Y agregó: "Es imposible hacer un gobierno de puerta cerradas, sin ustedes. Así que la verdad que estemos aquí en la plaza, nos pone muy contentos, que se apropien de este lugar. Les pido que hagan lo mismo con la plaza del barrio, los clubes porque es ahí donde empieza el cambio. En el lugar donde ustedes habitan, no acá adentro -señaló la Municipalidad-. A esta altura ya no nos importa quien nos votó y quién no. Importa qué podemos hacer entre todos".

"Llega un momento donde tenemos que estar todos juntos. No aglutinados, sino con la cabeza, con el corazón, con el proceder, y con la dignidad porque juntos vamos a recuperar la unidad de la ciudad. Juntos vamos a recuperar la ciudad, vamos a volver a ser la gran capital de la provincia", indicó.

"La política es más simple de lo que parece, es mirarnos, escucharnos, decidir entre todos. ¿Por qué tanta complejidad? ¿Por qué resolver la vida de ustedes dentro de los escritorios? ¿Por qué no resolverla entre ustedes, en el barrio, en la vecinal, en la esquina, en su casa? Ustedes saben lo que pasa, saben la solución. De hecho nos van a tener que tener paciencia, que es uno de los sentimientos más valorables del ser humano y yo sé que lo van a poder hacer. Claro que no vamos a poder asfaltar todas las calles que queremos, claro que no vamos a poder llevar sus colectivos hasta sus casas como queremos, claro que no vamos a poder llevarle todos los servicios, pero no se preocupen, se lo vamos a decir en la cara", concluyó.

Finalmente, Jatón lideró a todo su equipo al interior de la Municipalidad donde comenzaron oficialmente su primer día de gestión.