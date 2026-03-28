La provincia de Santa Fe licita la compra de más ambulancias, tras un año con más de 500.000 asistencias

El Gobierno de Santa Fe inició el proceso para adquirir 88 unidades 0 km. La apertura de sobres será el 31 de marzo para consolidar la red sanitaria

La inversión en la renovación de la flota de ambulancias, la reorganización territorial del Sistema de Emergencias y Traslados , y el fortalecimiento del recurso humano a través de la formación continua, permitieron consolidar una mayor capacidad y presencia del Sies 107 . En ese marco, la Provincia de Santa Fe avanza con la ampliación y modernización de la flota.

En este sentido, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio , anunció que el 31 de marzo se realizará la apertura de sobres para incorporar 88 vehículos equipados 0 Km , con un presupuesto de $ 9.868.000.000 , otro paso fundamental en la estrategia de recuperación del sistema impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Para la funcionaria, la decisión política de combinar una inversión histórica con una organización territorial eficiente permitió revertir el deterioro en que se encontraba la red. “Logramos un salto cualitativo central desde marzo del año pasado, incorporando 174 vehículos que transformaron un parque automotor limitado en una red robusta de 450 móviles estratégicamente distribuidos”, explicó.

Esta mejora integral no solo se centró en el equipamiento, sino también en el fortalecimiento del recurso humano a través de la formación continua y la regularización laboral. En ese sentido, la ministra recordó que, junto con la capacitación permanente, se saldó una deuda histórica con el personal mediante la recategorización automática de 370 choferes durante 2025, un adicional por guardia activa para los médicos y uniformes para profesionales, sentando las bases de un servicio con mayor capacidad de respuesta y presencia efectiva en cada localidad.

Detalles de la licitación y modernización de la flota de ambulancias

La nueva adquisición comprende un total de 88 unidades distribuidas según las necesidades específicas de la red de salud y atendiendo a la necesidad de acceso territorial, por lo que se contempla nuevamente la incorporación de vehículos 4×4 para caminos rurales.

Al respecto, el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, señaló que esta compra es parte de la planificación iniciada al comienzo de la gestión para restablecer la red de salud. “Es la primera vez en la historia del servicio que tenemos una flota en óptimas condiciones de complejidad y antigüedad, cumpliendo con la normativa nacional de no exceder los 10 años de uso", afirmó.

En esa línea, Stettler explicó que 19 unidades de alta complejidad reemplazarán a los vehículos que cumplen su ciclo este año, mientras que la mayor parte de los nuevos móviles (53) reforzarán los traslados programados entre efectores, que son los más requeridos. También destacó la incorporación de tres unidades neonatales, que permitirán fortalecer la capacidad de respuesta en traslados pediátricos de alta complejidad en todo el territorio provincial.

Finalmente, el funcionario subrayó que el proceso de estos dos años permitió darle previsibilidad al sistema. “Hoy podemos identificar qué vehículos deben renovarse cada año para mantener la flota operativa. Ese orden se complementa con la capacitación; en 2025 realizamos 75 instancias de formación a través del área de Gestión del Conocimiento para profesionalizar aún más a nuestros equipos”, concluyó.

Crecimiento sostenido y eficiencia en la respuesta en la provincia de Santa Fe

La evolución del Sistema Integrado de Emergencias y Traslados (Sies) 107 se refleja en el volumen de atención registrado. Durante 2025, el sistema realizó un estimado de 509.996 movimientos asistenciales, entre emergencias, urgencias, derivaciones y traslados programados.

Esta cifra consolida una tendencia de crecimiento sostenido iniciada en 2024, cuando se atendieron 419.750 servicios, lo que representó un incremento de 40 % respecto de los 252.320 eventos registrados en 2023.

En cuanto a la composición de las asistencias, del total de intervenciones realizadas en el último año 78 % correspondió a consultas y urgencias –30% código verde y 48% código amarillo–, mientras que 22 % restante fueron emergencias críticas bajo código rojo.

Estos indicadores permiten dimensionar la complejidad operativa del sistema y evidencian cómo la ampliación y modernización de la flota impactaron directamente en la capacidad de dar respuesta en toda la provincia.