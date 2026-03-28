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GNC en Santa Fe: crecen las consultas por la suba de la nafta y convertir el auto cuesta desde $1.500.000

Con el litro de nafta por encima de los $2.000, especialistas advierten un renovado interés por el GNC como alternativa más económica. Aseguran que la inversión se amortiza en poco tiempo.

28 de marzo 2026 · 09:01hs
GNC en Santa Fe: crecen las consultas por la suba de la nafta y convertir el auto cuesta desde $1.500.000

El constante aumento del precio de los combustibles líquidos en Argentina volvió a poner en escena una alternativa histórica para el bolsillo: el GNC (Gas Natural Comprimido). En la ciudad de Santa Fe, instaladores del sector ya registran un incremento en las consultas de automovilistas que buscan reducir gastos.

En diálogo con RTS, el instalador Lito Barbotti confirmó que el fenómeno ya comenzó a notarse: “Hay una demanda un poco mayor y muchísimas consultas. El usuario está viendo cómo reemplazar un combustible que le está llevando tanto dinero”.

Nafta cara vs GNC: la cuenta que hacen los conductores

El salto en los precios, con el litro de nafta que ya ronda los $2.350, es el principal disparador. Según explicó Barbotti, un vehículo promedio consume alrededor de 10 kilómetros por litro en ciudad, lo que implica un costo cercano a $230 por kilómetro.

En comparación, el GNC permite reducir ese gasto a menos de la mitad:

-Nafta: alrededor de $23 por cuadra

-GNC: menos de $10 por cuadra

Siempre el GNC viene a reemplazar al combustible más caro”, resumió el especialista.

Cuánto cuesta instalar un equipo de GNC en 2026

Uno de los datos más llamativos es el valor actual de los equipos. Históricamente, instalar GNC equivalía al costo de entre 1.000 y 1.200 litros de nafta. Sin embargo, hoy la relación cambió.

“Un equipo debería estar entre $2,3 y $2,7 millones, pero hoy cuesta alrededor de $1,5 millón”, detalló Barbotti.

El precio incluye:

-Cilindro

-Kit de instalación

-Sistema electrónico (computadora)

-Mano de obra completa

Además, se ofrecen financiaciones de hasta 12 o 15 cuotas, lo que facilita el acceso a la conversión.

Quiénes buscan pasarse al GNC

Si bien históricamente el GNC fue elegido por quienes trabajan con el auto —como taxistas o remiseros—, el perfil de consulta se amplió.

Hoy también consulta quien usa el auto para ir a trabajar o moverse en la ciudad. Incluso alguien que gasta dos tanques por mes ya empieza a hacer números”, explicó.

Instalación rápida y mayor tecnología

El proceso de instalación demanda entre uno y un día y medio, dependiendo del estado del vehículo. Además, los equipos actuales incorporan mejoras tecnológicas.

“Hoy estamos colocando sistemas con computación asistida, que optimizan el funcionamiento del motor”, indicó el instalador.

Autonomía y uso en ruta

Un equipo estándar con cilindro de 14 m³ permite una autonomía pensada para viajes, con distancias compatibles entre estaciones de carga. “Podés recorrer entre 150 y 160 kilómetros sin problemas, que es donde están ubicadas las estaciones”, precisó.

Una tendencia que vuelve con cada crisis

El resurgimiento del GNC no es nuevo: ya tuvo su auge tras la crisis de 2001 y ahora vuelve a posicionarse frente a un escenario de aumentos sostenidos y presión internacional sobre los precios del petróleo.

Con costos en alza y mayor incertidumbre, cada vez más santafesinos vuelven a hacer cuentas. Y en ese cálculo, el GNC vuelve a aparecer como una opción concreta para ahorrar en combustible y amortizar la inversión en pocos meses.

• LEER MÁS: La nafta súper rompió otra barrera en Santa Fe y profundiza el impacto sobre el bolsillo

GNC auto Santa Fe naftas
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