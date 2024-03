Javier Milei viajará a Rosario dentro de 20 días para evaluar las tareas de las fuerzas federales

Bullrich destacó que tanto ella como el gobernador Maximiliano Pullaro recibieron el apoyo de mandatarios y funcionarios provinciales por la escalada de violencia narco en Rosario: “Hemos recibido ayuda y gestos de solidaridad, me llamó el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y me ha planteado que están dispuestos a ayudar. Otras provincias también son solidarias. Berni me ofreció la ayuda en nombre de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que el gobernador Pullaro también recibió un llamado solidario del gobernador de Córdoba (Martín Llaryora)”.

“Es una imagen de brutalidad, de terrorismo, me dio mucha angustia. Caminé Rosario y la gente se me acercó con miedo. No pueden salir, ir al colegio, no pueden salir. Estas cuatro muertes generaron una conmoción social profunda” se lamentó la ministra.

En detalle, aseguró: “En 20 días vamos a venir con el presidente de la Nación a Rosario”. Y confirmó: “Primero queremos ver que se instale toda la operación, porque están llegando los efectivos, los helicópteros. Todo en conjunto con el gobierno provincial y ahí vendrá el presidente”.

El gobierno nacional anunció este lunes en la ciudad de Rosario los operativos especiales que llevarán adelante, que incluyen la conformación de equipos de investigación y la saturación en el territorio de fuerzas federales, entre otras medidas.

