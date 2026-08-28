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Anuncian el primer kilómetro de la futura Costanera del Salado: la Provincia financiará la extensión del bulevar Tacca

El gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti y el senador Julio Garibaldi presentaron el proyecto para conectar el corredor con la rotonda del Centenario. La obra complementa al nuevo Estadio Invencible Santa Fe de cara a los Juegos Suramericanos 2026.

28 de agosto 2026 · 19:46hs
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Anuncian el primer kilómetro de la futura Costanera del Salado: la Provincia financiará la extensión del bulevar Tacca

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El gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Juan Pablo Poletti y el senador por La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, anunciaron la realización del primer kilómetro de la futura Costanera del Salado, un proyecto que busca transformar progresivamente el borde oeste de la ciudad y generar una nueva conexión entre los barrios del sur y oeste, sus espacios públicos y el río Salado.

La intervención constituye la segunda etapa del corredor Tacca (en la primera se concretó el Bulevar del mismo nombre) y permitirá dar continuidad a las obras realizadas en el sector del nuevo Estadio Invencible Santa Fe, construido por el Gobierno Provincial en el marco de la preparación de la ciudad para los XIII Juegos Suramericanos 2026.

LEER MÁS: Poletti presentó en la ONU el proyecto de la Costanera del Salado: "Un frente urbano sostenible y habitable"

Hasta la rotonda del Centenario

Este viernes, durante una recorrida por la zona, Pullaro recordó que “hace unos días iba por Circunvalación, hacia Rosario y veía lo hermoso que está quedando esto, y lo llamé al intendente”. Y le dijo: “¿Y si nos animamos a hacer Tacca hasta la rotonda del Centenario, para que los vecinos tengan más accesibilidad desde el Centenario?”.

Pullaro señaló que “el intendente tenía un proyecto armado, el senador también había trabajado en eso, y por eso decidimos desde la Provincia financiarlo. No es fácil en este momento hacer obra pública, pero la Provincia va a financiar esta iniciativa, y comenzará en no muchos meses. Va a quedar hermosa esta zona, sumado al Estadio Multipropósito para los Juegos Suramericanos que inauguraremos este sábado, y que le va a traer tanta vida a toda esta zona y a toda la ciudad capital”.

Anuncian el primer kilómetro de la futura Costanera del Salado: la Provincia financiará la extensión del bulevar Tacca

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Obras y trabajo

Pullaro afirmó que “son obras que además van a traer trabajo, porque va a haber muchos espectáculos deportivos, artísticos, musicales, que van a empezar a venir a esta zona. Ya empiezan a pedir por el estadio no solo las federaciones, sino algunas personas que que se dedican a traer grandes espectáculos, y eso le va a generar trabajo a la ciudad, que es en definitiva el objeto de estas inversiones que hizo el Gobierno Provincial, y que se trabajó tanto junto a la Municipalidad”.

Poletti, en tanto, dijo que “hoy el gobernador me da esta gran noticia: confirmar que vamos a extender Tacca hasta la rotonda del Centenario, lo que va a permitir que este lindo bulevar pueda llegar hasta la rotonda en la primera etapa de lo que se tiene proyectado”. Finalmente Garibaldi, destacó “la importancia de los Juegos Suramericanos, que traen estas obras complementarias. Veamos lo que es este estadio, que nos queda como legado, el bulevar Tacca, los clubes que mejoran, además también de toda actividad económica que tracciona”.

Punto de partida de una transformación

A partir de esta nueva etapa, la transformación se extenderá por un kilómetro y se convertirá, al mismo tiempo, en el punto de partida del proyecto integral de la Costanera del Salado. La obra contempla el revestimiento del canal de guarda del reservorio Tacca y una intervención integral del espacio urbano, con pavimentación de calles, ejecución y mejoramiento de veredas, ciclovías, espacios de descanso y esparcimiento, iluminación, mobiliario urbano, forestación y parquización.

La Costanera del Salado fue pensada como una estrategia de integración territorial y social que busca recuperar y potenciar la relación de Santa Fe con el paisaje del río y, al mismo tiempo, mejorar la conectividad entre los barrios del sur y oeste de la ciudad.

El proyecto permitirá fortalecer la vinculación de estos sectores con instituciones educativas, sanitarias y comunitarias y con importantes equipamientos deportivos, entre ellos el Estadio Invencible Santa Fe y el Polo Deportivo Sur.

Costanera Salado obras provincia
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