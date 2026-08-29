Por primera vez en la serie histórica, la ciudad registró en 2025 más muertes que nacimientos : un crecimiento vegetativo negativo de -1,9 cada mil habitantes. El fenómeno no es aislado: la tasa de natalidad se desplomó a menos de la mitad en una década, la población de hasta 14 años perdió diez puntos de participación desde 1991 y el índice de envejecimiento de la ciudad ya supera al de la provincia y al del país.

Santa Fe envejece y tiene menos chicos: los datos que muestran el cambio demográfico de una ciudad que ya no crece como antes

La Municipalidad de Santa Fe y la Bolsa de Comercio local presentaron el informe La ciudad de Santa Fe en transformación: tendencias sociodemográficas, urbanas y económicas, elaborado en el marco del programa "Santa Fe Cómo Vamos" .

Uno de sus principales hallazgos es que la ciudad atraviesa una etapa avanzada de transición demográfica , caracterizada por la desaceleración del crecimiento poblacional, la caída sostenida de los nacimientos y el aumento acelerado de la población mayor.

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Un crecimiento vegetativo que ya es negativo

La población de la ciudad pasó de 168.791 habitantes en 1947 a 408.572 en 2022, según los sucesivos censos nacionales. Pero ese crecimiento se desaceleró de manera sostenida: mientras que entre 1947 y 1960 la población había aumentado un 29%, entre 2010 y 2022 el incremento fue de apenas 4,4%.

La explicación de fondo aparece al cruzar natalidad y mortalidad. La tasa de natalidad de la ciudad pasó de 21,8 nacidos vivos cada mil habitantes en 2014 a solo 8,7 en 2025, una caída de más de la mitad en apenas once años. En simultáneo, la mortalidad —que se había mantenido relativamente estable en torno a 8,4 muertes cada mil habitantes entre 2008 y 2015— subió a 10,6 en 2025, el valor más alto de toda la serie.

El resultado de ambos movimientos es contundente: la tasa de crecimiento vegetativo de la ciudad se volvió negativa en 2025, con -1,9 cada mil habitantes. Es decir, en el último año relevado murieron más santafesinos de los que nacieron. El informe aclara que esta situación distingue a la ciudad del resto de los niveles territoriales: a nivel departamental, provincial y nacional el crecimiento vegetativo también viene cayendo, pero todavía no cruzó a terreno negativo —el departamento La Capital, por ejemplo, registró en 2025 un crecimiento vegetativo nulo.

Cada vez menos chicos, cada vez más adultos mayores

El cambio en la estructura etaria de la ciudad es igual de marcado. Entre 1991 y 2022, la participación de la población de hasta 14 años cayó del 30,7% al 20,4% del total, mientras que la de personas de 65 años y más subió del 9,1% al 12,6% en el mismo período. La reducción de la población infantil, además, avanzó a un ritmo más acelerado que el crecimiento de la población adulta y mayor: solo entre 2010 y 2022, la franja de hasta 14 años perdió 3,5 puntos porcentuales, mientras que la adulta y la mayor ganaron 1,7 y 1,8 puntos respectivamente.

Ese desequilibrio se refleja con precisión en el índice de envejecimiento, que mide cuántas personas mayores de 65 años hay por cada 100 chicos de hasta 14. En la ciudad de Santa Fe, ese índice pasó de 45,2 en 2010 a 61,5 en 2022, un salto de más de 16 puntos en apenas doce años. Y el dato más llamativo: la ciudad envejece a un ritmo mayor que la provincia y que el país. En 2022, el índice santafesino (61,5) superó tanto al de la provincia de Santa Fe (60,1) como al promedio nacional (53,4).

Puertas adentro de la ciudad, el fenómeno tampoco es uniforme: según el censo 2022, los distritos Centro (124,5) y Este (101,2) concentran los índices de envejecimiento más altos, muy por encima del resto de la ciudad, coincidiendo justamente con las zonas donde más creció la proporción de departamentos frente a las casas.

Menos nacimientos

La caída de la natalidad también se verifica desde otro ángulo: la razón niños-mujeres, que mide la cantidad de menores de 5 años por cada 100 mujeres en edad reproductiva. Este indicador viene bajando de manera sostenida en los últimos cuatro censos: de 46,4 en 1991 a apenas 24,5 en 2022, prácticamente la mitad.

En la misma línea, la tasa global de fecundidad de la ciudad se redujo de 75,1 a 40,6 nacidos vivos por cada mil mujeres en edad reproductiva entre los censos 2010 y 2022. El informe vincula esta postergación de la maternidad con procesos como la mayor permanencia de las mujeres jóvenes en el sistema educativo y la ampliación de sus expectativas de formación e inserción laboral —un fenómeno que se refleja, también, en el cruce entre embarazo adolescente y embarazo tardío: el primero cayó del 18,6% al 8,5% de los nacimientos entre 2014 y 2025, mientras que el segundo subió del 13,9% en 2012 al 20,9% en 2025. La relación entre ambos se invirtió en 2016 —año en que el embarazo tardío superó por primera vez al adolescente— y, según el informe, en los últimos cinco años el tardío ya duplica al adolescente.

Una ciudad con hogares cada vez más chicos

El envejecimiento y la caída de la natalidad tienen su correlato directo en la estructura de los hogares. Entre 2010 y 2022, el número total de hogares de la ciudad creció un 20%, muy por encima del crecimiento poblacional (4,4%), lo que confirma que los hogares se multiplican más rápido que la población porque, en promedio, son cada vez más chicos. Los hogares de una y dos personas pasaron de representar el 43,7% del total en 2010 al 52,3% en 2022.

El propio informe plantea que esta situación podría vincularse con el envejecimiento poblacional, la caída de los nacidos vivos, la llegada de estudiantes jóvenes a la ciudad y la reducción de los matrimonios.

Una vulnerabilidad que se traslada hacia los mayores

El cambio demográfico también reconfigura el mapa de la vulnerabilidad social. Aunque el porcentaje general de población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) bajó del 8,8% al 7,8% entre 2010 y 2022, la incidencia entre las personas de 65 años y más casi se duplicó, pasando del 1,8% al 3,2% —mientras que entre los chicos de hasta 14 años, aunque bajó de 17% a 14,7%, sigue siendo, por lejos, el grupo etario con mayor vulnerabilidad medida por este indicador.

El informe advierte que este cruce entre envejecimiento demográfico y aumento de la vulnerabilidad entre los adultos mayores "constituye un aspecto a considerar en el diseño de políticas sociales y de cuidado", en momento donde la ciudad debe repensar su planificación urbana, sus sistemas de salud y sus políticas de protección social a la luz de una estructura poblacional que ya cambió de forma estructural.