Jueves caluroso en la ciudad de Santa Fe y con algo de inestabilidad

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

11 de diciembre 2025 · 07:40hs
Jueves caluroso en la ciudad de Santa Fe y con algo de inestabilidad

José Busiemi

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23.4º y se espera que la máxima alcance los 35º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa que por el aporte de una masa cálida y húmeda desde el nor/noreste, las condiciones tienden a inestabilizar con aporte de nubosidad variable a partir de la jornada de hoy y se extienda por lo menos hasta las primeras horas del comienzo de la semana próxima. No obstante, se prevé eventos aislados de lloviznas y/o lluvias dispersas, con mejoramientos temporales. Con respecto a las temperaturas, no se prevé variaciones, y que se mantengan en los valores acotados en los próximos días, con leve descenso de las máximas recién para la jornada del domingo.

Viernes con cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 35º. Vientos leves del sector este/noreste.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo algo nublado a soleado y condiciones relativamente estables, desmejorando hacia las últimas horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 35º. Vientos leves del sector nor/noreste.

Por último, domingo nublado a cubierto con condiciones inestables y probables lluvias dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 22º y descenso de las máximas, 30º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando a moderados del sector sur.

Santa Fe ciudad jueves
