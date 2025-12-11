El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23.4º y se espera que la máxima alcance los 35º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa que por el aporte de una masa cálida y húmeda desde el nor/noreste, las condiciones tienden a inestabilizar con aporte de nubosidad variable a partir de la jornada de hoy y se extienda por lo menos hasta las primeras horas del comienzo de la semana próxima. No obstante, se prevé eventos aislados de lloviznas y/o lluvias dispersas, con mejoramientos temporales. Con respecto a las temperaturas, no se prevé variaciones, y que se mantengan en los valores acotados en los próximos días, con leve descenso de las máximas recién para la jornada del domingo.
Jueves caluroso en la ciudad de Santa Fe y con algo de inestabilidad
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Viernes con cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 35º. Vientos leves del sector este/noreste.
En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo algo nublado a soleado y condiciones relativamente estables, desmejorando hacia las últimas horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 35º. Vientos leves del sector nor/noreste.
Por último, domingo nublado a cubierto con condiciones inestables y probables lluvias dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 22º y descenso de las máximas, 30º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando a moderados del sector sur.
• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región