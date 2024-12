Jueves caluroso y con un alerta naranja vigente por tormentas para la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y con 24º de temperatura a las 7.30 de la mañana y se espera que la máxima alcance los 34°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa aportes de aire cálido desde el este/noreste en la zona centro y litoral, con nubosidad variable, lo que va a ir inestabilizando las condiciones hacia la tarde de la jornada de hoy, por la influencia del centro de baja presión que se encuentra en el noroeste del país. Esta situación generará la probabilidad de ocurrencia precipitaciones de variada intensidad y posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde/noche, no descartándose eventos puntualmente más intensos. No obstante el ingreso de un frente frío leve, mejorará rápidamente las condiciones, en las primeras horas de la jornada del viernes. Buenas condiciones de tiempo a partir del fin de semana. Respecto a las temperaturas, se prevé poco cambio de las mismas, manteniéndose los valores acordes a la época en la que se transita.