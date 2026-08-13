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Jueves frío y gris en Santa Fe: cuándo mejorará el tiempo y cuánto subirán las temperaturas

La ciudad de Santa Fe amaneció este jueves con 10°, cielo cubierto y lloviznas. El pronóstico anticipa una máxima de 12° y una gradual mejora durante el fin de semana, con temperaturas que llegarán hasta los 19°

13 de agosto 2026 · 07:43hs
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Jueves frío y gris en Santa Fe: cuándo mejorará el tiempo y cuánto subirán las temperaturas

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta, con llovizna y una temperatura de 10º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 12°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, nuevamente se observa una configuración en las masas de aire actuantes en la región muy similares a las de ayer, lo que permite que la jornada se mantenga nublada a parcialmente nublada, con posibles lluvias débiles o lloviznas durante gran parte la misma y con poca variación en los registros térmicos. Esta situación debería mantenerse a priori hasta por lo menos mañana viernes, con una leve tendencia a mejorar durante el fin de semana, la cual permitiría una gradual ascenso de los registros máximos de temperatura. No obstante ello, hacia comienzos de la semana próxima, la situación nuevamente debería volver a ser similar que durante la semana en curso.

Viernes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche con condiciones estables, con leve tendencia a perder estabilidad. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8º, suave ascenso de las máximas, 14º y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

En tanto se espera un fin de semana con un sábado con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 11º y máxima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Por último se espera un domingo con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 12º y máxima 19º. Vientos leves del sector este/sureste, rotando al sur/sureste e incrementando gradualmente su intensidad hacia la tarde/noche o la noche.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

jueves frío Santa Fe Temperaturas
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