Santa Fe: el frío vuelve con fuerza tras las lluvias previstas para este jueves

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta y con una temperatura de 16.1º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 21°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa un comportamiento de las masas de aire similar a la jornada de ayer, que aporta una masa de aire cálido y húmedo superficial que al combinarse con la masa de aire levemente más frío en altura, lo que permite que las condiciones sean algo inestables, con alto contenido de humedad ambiente y abundante nubosidad, posibilidad de neblinas en zonas rurales e islas, y probabilidad de lloviznas y garuas, no descartándose mejoramientos temporales. No obstante, el ingreso de un frente frío con vientos de dirección sur/suroeste en la jornada de mañana inestabilizarán las condiciones, con lluvias y tormentas aisladas. Las condiciones mejorarán gradualmente hacia la noche, previendose buen tiempo hacia el fin de semana. Respecto de las temperaturas, se observa poca variación, con poca amplitud térmica, previéndose un marcado descenso de los registros térmicos a partir de la noche de mañana y para los próximos días.