El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta y con una temperatura de 16.1º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 21°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa un comportamiento de las masas de aire similar a la jornada de ayer, que aporta una masa de aire cálido y húmedo superficial que al combinarse con la masa de aire levemente más frío en altura, lo que permite que las condiciones sean algo inestables, con alto contenido de humedad ambiente y abundante nubosidad, posibilidad de neblinas en zonas rurales e islas, y probabilidad de lloviznas y garuas, no descartándose mejoramientos temporales. No obstante, el ingreso de un frente frío con vientos de dirección sur/suroeste en la jornada de mañana inestabilizarán las condiciones, con lluvias y tormentas aisladas. Las condiciones mejorarán gradualmente hacia la noche, previendose buen tiempo hacia el fin de semana. Respecto de las temperaturas, se observa poca variación, con poca amplitud térmica, previéndose un marcado descenso de los registros térmicos a partir de la noche de mañana y para los próximos días.
Santa Fe: el frío vuelve con fuerza tras las lluvias previstas para este jueves
La ciudad de Santa Fe amaneció este miércoles con cielo cubierto, 16,1°C y elevada humedad. El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL anticipa una jornada con posibles lloviznas y garúas, mientras que para el jueves se esperan lluvias, tormentas aisladas y un marcado descenso de la temperatura
Jueves con cielo nublado a cubierto con condiciones inestables, mejorando hacia la noche con la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Temperaturas mínimas en descenso, 11º y máximas con poco cambio, 21º. Vientos leves del sector este/noreste, para luego rotar a moderados o regulares del sector sur/suroeste, con ráfagas.
En tanto el viernes se espera cielo parcialmente nublado con condiciones relativamente estables, mejorando. Temperaturas en descenso: mínima 7º y máxima de 14º . Vientos moderados a leves del sector suroeste, rotando a leves del sector noroeste.
Por último se espera que el fin de semana comience con un sábado parcialmente nublado a ligeramente nublado. Condiciones relativamente estables, mejorando con temperaturas con poco cambio: mínima 8º y máxima 15º. Vientos leves del sector noroeste, rotando a leves del sector suroeste.
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