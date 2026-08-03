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Santa Fe tendrá una semana húmeda, con nubosidad persistente y lluvias hacia el jueves

Las condiciones meteorológicas se mantendrán algo inestables durante los próximos días. El ingreso de un nuevo frente frío provocará un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia el jueves.

3 de agosto 2026 · 08:19hs
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La ciudad de Santa Fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

La ciudad de Santa Fe

El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo con algunas nubes, buen tiempo, húmedo y con una temperatura de 15.4º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa una configuración en las masas de aire, por la combinación de una masa de aire cálido superficial desde el este/noreste y la entrada de otra masa de aire en altura de aire levemente más fría, lo que permite que las condiciones mantengan un cierto grado de inestabildiad, con alto contenido de humedad ambiente y nubosidad variada. No obstante, desde la tarde de la jornada son probables lloviznas y/o lluvias débiles dispersas, no descartándose mejoramientos temporales. Las condiciones irán desmejorando hacia la jornada del jueves, con la entrada de un nuevo frente frío, y la posibilidad de lluvias. Respecto de las temperaturas, poca variación de las temperaturas, con poca amplitud térmica, hasta el fin de la semana que se prevé el descenso de los registros térmicos.

Martes con cielo mayormente nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables. Temperaturas con poco cambio, y poca amplitud térmica: mínima 15º y máxima 21º. Vientos leves del sector sur/sureste.

En tanto se espera un miércoles mayormente nublado a nublado con condiciones relativamente estables, desmejorando. Temperaturas con poco cambio: mínima 16º y máxima 22º. Vientos leves del sector sur/sureste.

Por último, jueves con cielo nublado a cubierto y condiciones inestables con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en la tarde. Temperaturas con poco cambio: mínima 16º y máxima 22º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando a leves del sector este/noreste, para luego rotar a moderados del sector sur/suroeste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe jueves lluvias
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