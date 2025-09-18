Jueves inestable y con posibilidad de lluvias que se quedan en la ciudad de Santa Fe hasta el fin de semana

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo mayormente despejado, húmedo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 19.6º, y se espera que la máxima alcance los 29º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables a algo inestables y se observa que las condiciones tienden a inestabilizarse lenta y gradualmente y con ello, las jornadas se presentan entre mayormente nubladas y algo despejadas, con posibilidades de lluvias débiles y dispersas, no descartándose algunos chaparrones algo más importante s. Estas condiciones, se deberían mantener por lo menos hasta el domingo , donde a lo largo del día deberían comenzar a cambiar las mismas por el ingreso de un nuevo sistema frio, el cual debería permitir una mejoraría gradual y un suave descenso de los registros térmicos .

Viernes con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 20º y máxima 30º. Vientos moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales, condiciones inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 28º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector nor/noreste, rotando al oeste/noroeste y luego al sur/suroeste hacia la tarde/noche.

Por último, domingo con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones inestables y mejorando gradualmente con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, durante las primeras horas del día. Temperaturas en descenso a lo largo del día: mínima 14º y máxima 20º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región