La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 18 septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este jueves
Corresponden al jueves 18 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
18 de septiembre 2025 · 07:04hs
• 8.30 a 12.30 en la zona de: General López, Corrientes, avenida Freyre y Gaboto
• 9 a 13 en la zona de:
- Monseñor Rodríguez, Doldan, Colombia y Rosatti
- Gorriti, Don Guanella, Diagonal Santa Fe y Troncoso
• 12 a 16 en la zona de: San José, Aguado, Alberti y Llerena
