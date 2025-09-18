Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 18 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

18 de septiembre 2025 · 07:04hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 18 septiembre en SANTA FE

• 8.30 a 12.30 en la zona de: General López, Corrientes, avenida Freyre y Gaboto

• 9 a 13 en la zona de:

- Monseñor Rodríguez, Doldan, Colombia y Rosatti

- Gorriti, Don Guanella, Diagonal Santa Fe y Troncoso

• 12 a 16 en la zona de: San José, Aguado, Alberti y Llerena

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

