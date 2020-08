La Agrupación Alberto Maguid repudió el bono

Haciéndose eco de de los trabajadores públicos que nuclean en el territorio provincial, la agrupación difundió, en las redes sociales, su postura frente a la medida que anunció el gobierno provincial: “Los trabajadores necesitamos una recomposición salarial en el ámbito de una paritaria central tal como lo establece la Ley 10.052”.

“Destacamos la necesidad de un gremio presente, que deje de mandar notas sin dar la cara y de una buena vez tome consideración de lo que los trabajadores expresamos y necesitamos. Con medidas, con hechos, no con estas actitudes. Una nota para cumplir no reemplaza las medidas de fuerza que estos contextos exigen”.

“Por supuesto que es nuestra voluntad seguir trabajando, y no interrumpir ningún proceso que signifique un bien a la sociedad santafesina. Pero no a costa de nuestra dignidad. No a costa de que resignemos nuestros derechos, a cambio del silencio de los dirigentes y la entidad a la que mensualmente aportamos”.

Sobre la dirigencia gremial, señalaron: “De más está repetir que han perdido el criterio. Hay emergencia para justificar atropellos contra el trabajador, pero no hay emergencia para defendernos. No esperamos ningún tipo de beneficio ni que nos regalen nada, sino lo que justamente nos corresponde por ley”.

Respecto al contexto de emergencia en el marco de la pandemia, recordaron: ”Somos los primeros en responder. Muchos de nosotros estamos en la primera línea. Esperamos eso de nuestros dirigentes. Que estén en la primera línea, codo a codo con cada trabajador, para defendernos. Para eso los elegimos”.

Finalmente, haciendo una analogía entre las columnas de humo que invadieron la ciudad y el rechazo de UPCN, sentenciaron: “Basta de pan y circo… o mejor dicho, pan duro y humo”.