La campaña antigripal en Santa Fe ya alcanzó a casi 350.000 personas y superó en 34% la cifra del año pasado

La provincia informó que ya se aplicaron 349.405 dosis contra la gripe. La vacunación continúa de manera gratuita en todos los efectores públicos y remarcaron la importancia de prevenir enfermedades respiratorias y evitar intoxicaciones por monóxido de carbono ante la llegada del frío.

La campaña antigripal en Santa Fe ya alcanzó a casi 350 mil personas y superó en un 34 % la cifra del año pasado

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que la campaña de vacunación antigripal continúa “a buen ritmo” en toda la provincia y que, hasta el 20 de mayo, ya se aplicaron 349.405 dosis , una cifra que representa un incremento de 34,7 % respecto al mismo período del año pasado , cuando se habían colocado 259.311 vacunas.

Según detallaron desde la cartera sanitaria, la mayor cantidad de dosis se aplicó en personas mayores de 65 años , con un total de 126.365 vacunados. Le siguen las personas de entre 9 y 64 años con factores de riesgo, con 106.625 inmunizados; y el personal de salud, que alcanzó las 45.593 dosis.

Además, se registraron:

30.005 dosis en niños de 6 meses a 2 años .

. 13.376 en embarazadas y puérperas .

. 16.061 en personal esencial .

. 11.380 en niños de 2 a 8 años.

Desde Salud recordaron que la estrategia de inmunización continúa siendo gratuita, progresiva y dinámica, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas.

Asimismo, remarcaron que en el sistema público también están disponibles vacunas que protegen contra otras enfermedades respiratorias y cuadros graves, como SARS-CoV-2, Neumococo, Haemophilus Influenzae tipo B, Bordetella Pertussis y Virus Sincicial Respiratorio.

En este último caso, la vacuna está destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. Por eso, recomendaron consultar en el centro de salud más cercano para controlar y completar los esquemas correspondientes según la edad y condición de salud.

Recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Ministerio recordó la importancia de sostener medidas de prevención para reducir contagios de gripe, Covid-19 y bronquiolitis.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Lavarse las manos frecuentemente .

. Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar .

. No compartir vasos ni cubiertos .

. Ventilar los ambientes incluso en días fríos .

. Mantener completos los esquemas de vacunación.

También indicaron que, ante síntomas como fiebre, tos o malestar general, se recomienda permanecer en el hogar y evitar el contacto con otras personas hasta al menos 24 horas después de que desaparezca la fiebre.

Alerta por intoxicaciones con monóxido de carbono

Por otra parte, las autoridades sanitarias advirtieron sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono durante el invierno debido al uso de estufas, braseros y calefactores.

Explicaron que se trata de un gas tóxico, imperceptible y potencialmente letal, generado por la combustión incompleta de gas, leña, carbón o kerosene.

Para prevenir intoxicaciones, recomendaron:

Ventilar los ambientes todos los días .

. No dejar artefactos encendidos durante la noche .

. Controlar que la llama de los mecheros sea azul .

. Verificar que los conductos de evacuación estén en buen estado.

Además, recordaron que síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos o confusión pueden indicar una intoxicación.

Ante estos casos, indicaron: