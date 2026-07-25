La Provincia informó que más de la mitad de la población objetivo ya recibió la vacuna contra la gripe. La inmunización continúa de manera gratuita en centros de salud y hospitales públicos para los grupos de riesgo.

La campaña antigripal ya alcanzó a más de 430.000 santafesinos y superó en un 21% la vacunación del año pasado

La campaña de vacunación antigripal en la provincia de Santa Fe ya alcanzó a 430.772 personas desde su inicio, en marzo, según informó el Ministerio de Salud provincial.

La cifra representa un 21 % más de dosis aplicadas en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 356.265 vacunados . Además, la estrategia permitió inmunizar a más del 50 % de la población objetivo , integrada por los grupos considerados de mayor riesgo.

La campaña continúa de manera gratuita en centros de salud y hospitales públicos que cuentan con vacunatorio.

Quiénes recibieron la vacuna

Los datos oficiales muestran que el grupo con mayor cantidad de dosis aplicadas corresponde a personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, con 154.071 vacunados. Le siguen los mayores de 65 años, con 140.935 dosis.

Además, recibieron la vacuna 50.846 integrantes del personal de salud, 44.522 niños de entre 6 meses y 2 años, 22.591 trabajadores esenciales y 17.807 personas gestantes o en período de puerperio.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, señaló que la campaña se planificó de manera anticipada ante la circulación de gripe A (H3N2), subclado K, en el hemisferio norte, y destacó el trabajo de los equipos sanitarios para sostener la vacunación en todo el territorio provincial.

A quiénes está dirigida la campaña

Desde la cartera sanitaria recordaron que la vacunación está destinada a niños de 6 a 24 meses, embarazadas, puérperas, personas de entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas y mayores de 65 años.

La directora de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, indicó que, aunque la circulación del virus de la influenza muestra una tendencia al descenso tras el receso invernal, es importante mantener la vacunación para evitar cuadros graves e internaciones.

Además, señaló que en las últimas semanas aumentó la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), mientras que el Covid-19 se mantiene estable. En ambos casos existen vacunas destinadas a prevenir complicaciones en los grupos indicados.

Recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias

El Ministerio de Salud reiteró la importancia de lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes, cubrirse con el codo al toser y evitar compartir objetos de uso personal.

También recomendó que, ante la presencia de fiebre alta, tos o dolores musculares, las personas permanezcan en sus hogares y eviten el contacto con otras personas hasta al menos 24 horas después de que desaparezca la fiebre.

Por último, recordó que se debe acudir a una guardia médica si la fiebre persiste por más de 72 horas o si aparecen síntomas como falta de aire u obnubilación, independientemente de que la persona integre o no un grupo de riesgo.