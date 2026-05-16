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Los embalsados de la Laguna Setúbal comenzarán a ser retirados en junio

La Municipalidad de Santa Fe coordina un operativo junto al Ejército Argentino para remover la vegetación flotante que se acumuló en distintos sectores de la laguna y afecta la navegación.

16 de mayo 2026 · 17:13hs
La Municipalidad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe, en colaboración con el Ejército Argentino, prepara un operativo para junio con el fin de remover la vegetación flotante acumulada en la Laguna Setúbal. Fotos: José Busiemi

La Municipalidad de Santa Fe avanza en la organización de un operativo conjunto con el Ejército Argentino para retirar los grandes embalsados de vegetación acuática que quedaron acumulados en la Laguna Setúbal. Según indicaron fuentes oficiales, las tareas comenzarían durante el mes de junio y se concentrarán principalmente en los pilotes del ex puente ferroviario y en las cabeceras este del Puente Colgante y el Puente Oroño.

El fenómeno volvió a hacerse visible en las últimas semanas debido a la enorme cantidad de camalotes y otras especies flotantes retenidas por la corriente, formando verdaderas “islas” sobre sectores estratégicos de la laguna. La situación despertó preocupación entre vecinos, pescadores y navegantes por las dificultades para circular en el agua.

Para llevar adelante el operativo se utilizarán vehículos anfibios, con el objetivo de liberar las zonas más comprometidas y evitar que el embalsado continúe creciendo.

Operativo conjunto con el Ejército

Ante la magnitud del fenómeno, la Municipalidad decidió coordinar acciones con el Ejército Argentino para ejecutar las tareas de remoción. Este jueves, autoridades locales mantuvieron una reunión con representantes de la fuerza para ultimar detalles del convenio de trabajo.

El plan contempla intervenir de manera simultánea en la zona de los antiguos pilotes ferroviarios y debajo de los puentes que atraviesan la laguna. Para ello se utilizarán lanchas, gomones y herramientas de enganche específicas, con el objetivo de desprender y fragmentar los grandes bloques de vegetación.

Una vez liberados, los camalotes serán guiados aguas abajo mediante la corriente natural, evitando que vuelvan a encallarse en sectores urbanos o estructuras clave de la ciudad.

LEER MÁS: Crecieron los embalsados en la Setúbal: ultiman los detalles para la remoción de la vegetación acuática

Cómo se forman los embalsados en la Setúbal

La investigadora de la FICH-UNL, Zuleica Marchetti, explicó que este fenómeno se repite desde la histórica bajante del río Paraná y está relacionado con la expansión de vegetación sobre bancos y sectores que quedaron expuestos durante aquel período.

“Ese escenario hidrológico generó una mayor colonización vegetal y hoy existe mucha más oferta de vegetación flotante de la que habitualmente observábamos”, señaló a Sol Play 91.5.

Embalsado 2026

Con la recuperación paulatina del nivel del río, parte de esa vegetación se desprende y comienza a desplazarse aguas abajo. Al encontrarse con estructuras fijas, como puentes o pilotes, queda retenida y empieza a acumularse.

“La masa vegetal funciona como un freno y retiene otros fragmentos que vienen con la corriente. Así se van formando los grandes embalsados”, detalló la especialista.

Riesgos y dificultades para removerlos

Según Marchetti, el mayor impacto de estos embalsados se produce sobre la circulación de embarcaciones deportivas, recreativas y de emergencia, ya que pueden bloquear completamente algunos pasos de la laguna.

La investigadora aclaró que mientras exista circulación de agua por debajo o alrededor de la vegetación acumulada, no se generan consecuencias hidráulicas graves ni afectaciones importantes para la fauna.

“No tiene consecuencias severas más allá de impedir la navegación. Por eso, si no fuera por ese motivo, removerlos sería una tarea demasiado compleja”, explicó.

No obstante, advirtió que cuando las masas vegetales comienzan a consolidarse y el nivel del río sigue creciendo, lo recomendable es intervenir antes de que el paso quede completamente cerrado.

Los embalsados están compuestos principalmente por camalotes, canutillos y otras especies acuáticas, que forman una estructura entrelazada capaz de alcanzar entre dos y cuatro metros de profundidad, lo que dificulta considerablemente su remoción.

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