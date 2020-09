La ciudad de Santa Fe está al borde de los 100 casos diarios y de retroceder de fase

La ciudad de Santa Fe registró un nuevo récord de casos diarios de Covid-19 al reportar 96 contagios este jueves y ya es inminente la toma de medidas que busquen restringir la circulación de personas en la capital provincial. De hecho, lo que se está discutiendo por estas horas es si el retroceso de fase será para la ciudad o para el departamento La Capital en su conjunto. Además, se está pensando en qué tipo de restricciones se van a imponer.

En ese sentido, se barajan dos posibilidades. La primera sería restringir horarios de apertura de algunos comercios y locales. La otra idea es la que recomiendan los expertos que piden medidas más drásticas como las que se tomaron el viernes pasado en la ciudad de Rosario donde prácticamente se volvieron a sostener solo las actividades esenciales.

Los anuncios, según pudo saber UNO Santa Fe, serán en las primeras horas de la tarde de este viernes. Serán el gobernador, Omar Perotti, y el intendente de Santa Fe los encargados de brindar las precisiones.

En las últimas horas, Perotti mantuvo una reunión con expertos para analizar puntualmente la situación en el Gran Santa Fe. Luego de ese encuentro, el director del hospital José María Cullen, Juan Pablo Poletti, afirmó: “Como director del hospital creo que es necesaria una restricción de la circulación, si no es con cambio de fase es con más controles, que es fundamental que nos empecemos a quedar en casa y no circulemos, que tengamos que hacer lo estrictamente necesario”.

“Como ciudad de Santa Fe debemos ver los números que hoy tienen las ciudades de Rosario, de Buenos Aires y adelantarnos y frenar ese pico, que impacte menos en la asistencia sanitaria. Desde hace unos días estamos viendo la gran velocidad de duplicación de casos en la ciudad de Santa Fe, empezamos a ver las similitudes con lo que sucedía en otras ciudades, por eso es que se pone en alerta, para no pasar por esas mismas situaciones”, aseveró.

Por su parte, la médica Alejandra Gaydou sostuvo: “Estamos viviendo oleadas epidemiológicas en ascenso y descenso, como también mesetas. Así será durante un tiempo prolongado. Momentos donde vamos a tener baja contagiosidad y alta. Esto tiene que ver con el movimiento social que se está dando. Estaba previsto. Gracias a que hubo una gran contención y concientización inicial, estas curvas de ascenso no son tan pronunciadas. No hemos tenido picos tan altos, pero esto no quiere decir que no lo podamos tener. Es muy importante el comportamiento social: esto no terminó, no es una mentira, no es un invento, no es algo generado. Es un agente biológico, tiene un comportamiento definido y la gente tiene que tener conciencia de lo que le incumbe en esta cadena de contagiosidad”.

Rosario al rojo vivo

La ciudad de Rosario registró este jueves 575 nuevos casos de coronavirus y volvió a romper su marca diaria máxima (532 el miércoles), mientras que la provincia no tuvo nuevo récord pero volvió a ubicarse por encima de los mil. En total, en el territorio provincial se contabilizaron 1.042 contagios (el día anterior se había trepado a 1.089), informó por la tarde el Ministerio de Salud de Santa Fe.

Nuevos casos confirmados por localidades:

• 575 de Rosario

• 96 de Santa Fe (1 caso notificado en otra jurisdicción)

• 31 de Venado Tuerto (1 caso notificado en otra jurisdicción)

• 28 de San Lorenzo

• 28 de Villa Gobernador Gálvez

• 19 de Funes

• 18 de Chabás

• 17 de Rafaela

• 16 de Gálvez

• 16 de Santo Tomé

• 15 de Álvarez

• 13 de Pérez

• 9 de Casilda

• 8 de Chañar Ladeado

• 8 de Firmat

• 8 de Granadero Baigorria

• 8 de Laguna Paiva

• 8 de Villa Constitución

• 7 de Capitán Bermúdez

• 7 de Esperanza

• 6 de Wheelwright

• 5 de Las Parejas

• 5 de Pueblo Esther

• 5 de Puerto General San Martín

• 5 de Roldán

• 4 de Bombal

• 4 de Oliveros

• 4 de Vera

• 3 de Alvear

• 3 de Barrancas

• 3 de Empalme Villa Constitución

• 3 de Villa Amelia

• 2 de Coronda

• 2 de Fray Luis Beltrán

• 2 de Las Rosas

• 2 de Los Molinos

• 2 de Pilar

• 2 de Reconquista

• 2 de Recreo

• 2 de Ricardone

• 2 de Sa Pereyra

• 2 de San Carlos Centro

• 2 de Sauce Viejo

• 2 de Sunchales

• 2 de Timbúes

• 2 de Tostado

• 2 de Totoras

• 1 de Antonio Pini (notificado en otra jurisdicción)

• 1 de Armstrong

• 1 de Arroyo Seco

• 1 de Avellaneda

• 1 de Cayastá

• 1 de Ceres

• 1 de Chovet

• 1 de Coronel Arnold

• 1 de Correa

• 1 de Desvío Arijón

• 1 de Gessler

• 1 de Helvecia

• 1 de Logroño

• 1 de Maciel

• 1 de María Juana

• 1 de María Teresa

• 1 de Pavón Arriba

• 1 de San Jerónimo Sud

• 1 de San Jorge

• 1 de San José de la Esquina

• 1 de Sanford

• 1 de Santa Isabel

• 1 de Santo Domingo

• 1 de Soldini

• 1 de Tartagal

• 1 de Villa Cañás

• 1 de Villada

Casos totales confirmados

El total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 15.743.

Fallecidos

En el día de la fecha se informa el fallecimiento de diecinueve personas con Covid-19, 8 pacientes (38 años, 69 años, 73 años, 73 años, 75 años, 79 años, 82 años y 87 años) con residencia en la localidad de Rosario, 2 pacientes (65 años y 67 años) con residencia en la localidad de Casilda, 1 paciente (55 años) con residencia en la localidad de Firmat, 1 paciente (76 años) con residencia en la localidad de Gálvez, 1 paciente (76 años) con residencia en la localidad de Granadero Baigorria, 1 paciente (80 años) con residencia en la localidad de Puerto General San Martín, 1 paciente (76 años) con residencia en la localidad de San Lorenzo, 1 paciente (79 años) con residencia en la localidad de Santo Tomé, 1 paciente (83 años) con residencia en la localidad de Sauce Viejo, 1 paciente (63 años) con residencia en la localidad de Villa Constitución y 1 paciente (74 años) con residencia en la localidad de Zavalla.

Hasta la fecha se registra un total de ciento setenta y dos (172) fallecidos en la provincia.

Internados

Noventa pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 39 con asistencia respiratoria mecánica y 51 sin asistencia respiratoria mecánica. Además, 214 pacientes se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

Recuperados

Hay un total de 10.241 pacientes recuperados.

Activos

Hay un total de 5.330 pacientes activos.