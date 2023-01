La ciudad de Santa Fe sigue bajo alerta naranja por altas temperaturas

Las recomendaciones, para este tipo de eventos, son:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas)

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas

Evitar comidas muy abundantes

Ingerir verduras y frutas

Reducir la actividad física

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero y anteojos oscuros

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Evitar los contrastes frío-calor, es decir, pasar de espacios muy fríos a otros muy calurosos, o viceversa

• LEER MÁS: Assa trabaja al máximo de su capacidad y solicita un uso responsable y solidaria del agua

Embed

Pronóstico extendido

Según lo informado por el Centro de Informaciones Meteorológicos de la FICH-UNL, se observa para el área de la ciudad de Santa Fe, que mientras el sistema frontal mantiene su lento avance, en la región predomina una masa aire cálido y seco con tendencia a inestabilizarse lentamente. No obstante ello, la actividad del sistema frío no es de gran importancia, por lo que a priori no se esperan lluvias significativos, solo algunos eventos débiles y dispersos entre los días jueves y viernes. En cuanto a las temperaturas, al igual que las lluvias, no se esperan descensos significativos, esperándose que las mínimas desciendan a rangos cercanos a los 20°C y las máximas en torno a los 32° a 34°C.

En tanto para la mitad de semana se espera un miércoles con cielo mayormente nublado con algunos mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 25º y suave descenso de las máximas, 39º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, cambiando a leves del oeste y luego de leves a moderados del sur/suroeste.

Para el jueves, cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables pero con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas en suave descenso: mínima 21º y máxima 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste e incrementándose su intensidad a moderados o fuertes hacia la tarde/noche.

Por último, viernes con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales pero con condiciones algo inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 19º y poco cambio de las máximas, 34º. Vientos moderados predominando del sector sur/sureste, disminuyendo su intensidad hacia la tarde/noche.