La Convención reformadora dictaminó que Santa Fe no tendrá religión oficial

La comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías dio dictamen parcial a la libertad y neutralidad de credo; es decir, de aprobarse en el plenario, Santa Fe ya no sostendrá más a la religión católica como la oficial

21 de agosto 2025 · 11:48hs
Este miércoles la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, dio dictamen parcial a la libertad y neutralidad de credo; es decir, de aprobarse en el plenario, Santa Fe ya no sostendrá más a la religión católica como la oficial.

Junto a una extensa serie de firmas, los convencionales coincidieron en modificar el artículo 3 que reza: “La religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes”. Por la siguiente redacción: “La Provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso. La relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.

Se trata de un cambio trascendental que cristaliza la separación del Estado y la religión.

El texto se conoció sobre el cierre de la jornada, junto a dictámenes de amparo, régimen electoral, nuevos derechos –en materia de ciencia y técnica, ambiente, defensa del consumidor, agua y entornos digitales–, salud, educación, trabajo, cultura, libertad de expresión y otros temas.

Todos estos dictámenes deberán ahora ser sometidos a votación en el plenario y de ser aprobados, incorporarse a la nueva Carta Magna.

