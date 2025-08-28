Uno Santa Fe | Santa Fe | Convención Reformadora

La Convención Reformadora habilitó a Maximiliano Pullaro a buscar la reelección

Según el cambio votado por los constituyentes, el mandato actual del jefe de la Casa Gris será tomado como el primero

28 de agosto 2025 · 07:04hs
La Convención le dio luz verde a una nueva configuración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia.

gentileza

La Convención le dio luz verde a una nueva configuración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia.

Durante una extensa sexta sesión plenaria de la Convención Reformadora de la Carta Magna de Santa Fe, los c onstituyentes le dieron luz verde —por mayoría— a la reelección del gobernador y el vice. De ese modo, Santa Fe deja de ser parte del grupo de las únicas dos provincias (junto a Mendoza) que no habilitaban otro mandato consecutivo para esos cargos.

En una jornada legislativa maratónica, que duró más de ocho horas, fueron aprobadas las modificaciones de los artículos 64, 72, 98 y 73 relacionados al funcionamiento del Poder Ejecutivo.

Reelección para el gobernador

En materia de reelección para los cargos de gobernador y vice, el dictamen de mayoría de la comisión Redactora establece esa posibilidad por un mandato consecutivo y el intervalo de un año para poder volver a ser elegido.

El dictamen de disposiciones transitorias de mayoría indica que para gobernador, en este caso Maximiliano Pullaro (presente en su banca de convencional), y el vice, el actual mandato se toma como el primero.

Atribuciones y juicio político

El artículo 72 actualiza las atribuciones que tiene el mandatario provincial y el 98 indica quiénes pueden ser sometidos a juicio político: gobernador, vice y sus sustitutos legales en el Ejecutivo, sus ministros, el fiscal de Estado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales de Cuentas y los funcionarios que sean elegidos por acuerdo legislativo.

Por último, el artículo 73 incluye la figura del ministro que articule las relaciones con los otros poderes del Estado.

La discusión en el recinto no giró completamente en torno a la reelección del gobernador sino a algunas de las atribuciones, como la facultad de indultar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/convencionrefsf/status/1960417074137981075&partner=&hide_thread=false

Alcides Calvo fue el convencional de Más para Santa Fe encargado de explicar la posición del bloque sobre la reelección y las atribuciones para el gobernador.

“El objetivo es seguir fortaleciendo las instituciones provinciales, queremos equilibrio de poderes y que se cumplan los mecanismos democráticos”, sostuvo. Y agregó: “Queremos una Constitución moderna pero que ponga límites. Por eso admitimos que se permita una sola reelección consecutiva y luego un período de descanso”.

Marcos Peyrano, de La Libertad Avanza (LLA), agregó que en su bloque planteaban la posibilidad de una reelección sin la posibilidad de volver a presentarse luego para el cargo.

Lionella Cattalini, de Unidos, resaltó la importancia de no incluir los decretos de necesidad y urgencia (DNU) dentro de las atribuciones del gobernador y dio el ejemplo del orden nacional, donde están permitidos y son utilizados frecuentemente.

Por Thamina Habichayn //La Capital

• LEER MÁS: Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Convención Reformadora Maximiliano Pullaro reelección Santa Fe
Noticias relacionadas
Siete nuevos coches para modernizar la flota de Autobuses Santa Fe en la ciudad 

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Jueves con temperaturas primaverales antes de un fin de semana pasado por agua en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Grave denuncia. Investigan un presunto abuso sexual en una escuela de Santo Tomé.

Investigan la denuncia de abuso sexual en una escuela de Santo Tomé: Educación activó el protocolo de abordaje

Lo último

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Último Momento
El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto

Ovación
En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Mauricio Martínez: Para nosotros es una final y estamos preparados

Mauricio Martínez: "Para nosotros es una final y estamos preparados"

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Varios púgiles santafesinos fueron protagonista en un festival en Reconquista

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná