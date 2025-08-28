Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 28 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

28 de agosto 2025 · 07:27hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por trabajos solicitados por terceros y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 28 de agosto en SANTA FE

• 8.30 a 12.30 en la zona de: French, Francisco Fernández, Pasaje Santa Fe y Blas Parera

• 12 a 16 en la zona de: Gorostiaga, Alberti, Aristóbulo del Valle y Patricio Cullen

EPE Empresa Provincial de la Energía Santa Fe
