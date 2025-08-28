La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por trabajos solicitados por terceros y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 28 de agosto en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este jueves
Corresponden al jueves 28 de agosto para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
28 de agosto 2025 · 07:27hs
• 8.30 a 12.30 en la zona de: French, Francisco Fernández, Pasaje Santa Fe y Blas Parera
• 12 a 16 en la zona de: Gorostiaga, Alberti, Aristóbulo del Valle y Patricio Cullen
