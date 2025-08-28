El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.2º y se espera que la máxima alcance los 28º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se mantiene una configuración muy similar a la de ayer, con la persistencia del sistema de alta presión en la región central del país pero con aportes cálidos y húmedos en todos los niveles de la troposfera. Esta situación, si bien mantiene las jornadas mayormente despejadas, con condiciones buenas y estables, debería comenzar a inestabilizarlas lenta y gradualmente, manteniéndose la ventana de lluvias importantes durante gran parte del día sábado y el domingo, incluso pudiéndose extender hasta primeras horas del lunes, con una tendencia a mejorar lenta y gradualmente a partir de comienzos de la semana próxima, observándose a priori una mejoría definitiva entre mediado y finales de la misma. Respecto de las temperaturas, las mismas presentan una tendencia gradual en ascenso acompañando este proceso, para luego descender gradualmente con el arribo del nuevo sistema frío.
Jueves con temperaturas primaverales antes de un fin de semana pasado por agua en la ciudad de Santa Fe
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables, con tendencia gradual a inestabilizarse. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 29º. Vientos moderados del sector este, rotando al noreste por momentos.
En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a inestables y posibles lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 15º y descenso de las máximas, 19º con baja amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este, cambiando al sur/sureste.
Por último, domingo con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones inestables y posibles lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 16º y suave ascenso de las máximas, 23º con baja amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al suroeste por momentos.
