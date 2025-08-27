Uno Santa Fe | Santa Fe | escuela

Conmoción en una escuela de Santo Tomé: dos alumnos habrían abusado sexualmente de un compañero

La madre de la víctima de siete años se reunió con la directora de la escuela mientras familiares de otros alumnos se manifestaron frente al establecimiento, custodiado por la policía. "Alguien se tiene que hacer responsable", clamó la mujer

27 de agosto 2025 · 20:57hs
La comunidad educativa de la Escuela N.° 140 “Prof. Marcelino Martínez” de Santo Tomé se encuentra consternada tras la denuncia de un presunto caso de abuso sexual. La víctima sería un nene de siete años y los supuestos agresores, dos adolescentes del mismo colegio.

Según relató la madre del niño, el hecho habría ocurrido este lunes en el baño de la institución, durante el horario de clases. Al notar un comportamiento extraño en su hijo al llegar a casa, la mujer lo consultó sobre lo ocurrido y se enteró de lo sucedido. Inmediatamente, la familia realizó la denuncia ante la policía y el nene fue asistido por un psicólogo para confirmar el episodio.

"Sin respuestas"

En la tarde del martes, mientras un grupo de padres y familiares se manifestaban frente al colegio reclamando explicaciones, la madre de la víctima se reunió con la directora del establecimiento. La mujer exigió la expulsión de los dos adolescentes involucrados, pero, según su testimonio, se retiró del lugar "sin una respuesta".

La situación generó tensión en los alrededores de la escuela, ubicada en Alberti 2700, donde dos patrullas de Policía se hicieron presentes para evitar que la manifestación escalara. La madre del chico destacó el "apoyo total" que recibió de otros padres, que se mostraron "aterrados" por la situación. "Me tocó a mí, pero podría haber sido a cualquiera", expresó.

La causa ya está en manos de la Justicia y la mujer deberá esperar la citación para declarar. En medio de este difícil momento, Yanina envió un mensaje de fortaleza a su hijo: "Le dije que no tenga miedo porque va a haber Justicia. Alguien se tiene que hacer responsable".

