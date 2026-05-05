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Cáncer infantil: el Concejo de Santa Fe estableció el mes de febrero como Mes Dorado

Es una fecha que homenajea a los niños que luchan contra el cáncer infantil. Y busca concientizar y visibilizar el diagnóstico precoz para curar la enfermedad

5 de mayo 2026 · 08:32hs
Cáncer infantil: el Concejo de Santa Fe estableció el mes de febrero como Mes Dorado

Cáncer infantil: el Concejo de Santa Fe estableció el mes de febrero como Mes Dorado

Este lunes en la sesión del Concejo Municipal de Santa Fe, se aprobó una ordenanza, iniciativa del concejal Ignacio Laurenti, que establece a febrero como el Mes Dorado, de concientización y visibilización del diagnóstico precoz que ayuda a curar el cáncer infantil y en homenaje a todos los niños que luchan o han luchado por esta enfermedad.

El mes elegido para esta conmemoración es febrero, ya que el 15 es el Día Internacional del Cáncer Infantil, fecha instituida en 2001 por la Organización Internacional de Cáncer Infantil con el fin de sensibilizar a la sociedad y promover el acceso equitativo a diagnósticos y tratamientos oportunos.

“Es un proyecto que trabajamos junto a la Fundación Mateo Esquivo, institución referente de la ciudad de Santa Fe en el acompañamiento de los niños diagnosticados con una enfermedad y su familia”

El diagnóstico precoz incrementa las posibilidades de recuperación

Según los fundamentos de la norma, “resulta indispensable fomentar el cumplimiento de los controles pediátricos anuales, dado que el diagnóstico precoz incrementa drásticamente las posibilidades de recuperación. Por ello, la concientización pública y el acompañamiento integral son herramientas claves para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes afectados, así como la de sus familias”.

Al respecto, el concejal Ignacio Laurenti agradeció a sus pares que acompañaron en la aprobación de esta ordenanza “que busca visibilizar la importancia del diagnóstico precoz a través de acciones positivas y la difusión”.

Laurenti agregó: “Es un proyecto que trabajamos junto a la Fundación Mateo Esquivo, institución referente de la ciudad de Santa Fe en el acompañamiento de los niños diagnosticados con una enfermedad y su familia”.

Cáncer Concejo febrero ordenanza diagnóstico precoz Santa Fe
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