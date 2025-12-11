Uno Santa Fe | Santa Fe | La Diseña

La Diseña Santa Fe vuelve a la Estación Belgrano con más de 200 marcas y propuestas

En su 18ª edición cargada de innovación regional, La Diseña abre nuevamente del 13 al 22 de diciembre en los andenes de la estación Belgrano

11 de diciembre 2025 · 10:31hs
La tradicional feria “La Diseña" abrirá nuevamente sus puertas en los andenes de la Estación Belgrano en Santa Fe del 13 al 22 de diciembre, de 18 a 23, consolidándose como uno de los eventos más esperados en época navideña. Este año participarán más de 200 marcas de accesorios, productos naturales, comunicación multisoporte, indumentaria y textil, objetos y mobiliario.

Además, se podrá disfrutar de un patio gastronómico con una amplia oferta de comidas y bebidas.

El intendente Juan Pablo Poletti junto a la secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, brindaron detalles al respecto. “Para nosotros es superimportante darle continuidad a esta actividad que hace más de 18 años se sostiene, es como una institución muy destacada en la ciudad y más en esta época navideña”, sostuvo el intendente Poletti.

La Diseña, un espacio de encuentro para potenciar la economía creativa

Con 18 años de trayectoria, La Diseña se ha convertido en un espacio de encuentro y en una plataforma fundamental para potenciar la economía creativa local. Muchas de las marcas que comenzaron en sus primeras ediciones crecieron junto a la feria, logrando abrir locales comerciales y expandirse por distintos puntos de la ciudad. El festival también es un importante atractivo turístico, elegido por quienes visitan Santa Fe en esta época del año.

Al respecto, Poletti afirmó: “Santafesinos y personas de toda la región, podrán venir a disfrutar de una feria que decididamente se posiciona en la ciudad, no solo de esto de la venta de productos, sino también en lo turístico y de todo lo que conlleva”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de Cultura explicó: “Este año hemos tenido 370 inscriptos que han transitado más de 60 clínicas y mentorías sobre el producto, sobre el plan de negocio, sobre marketing, fotografía, storytelling, pitching y un montón de cuestiones que hacen al plan de negocios”.

“De estos fueron 200 seleccionados donde se ha tenido en cuenta no solamente el producto, sino también el plan de negocios, la comunicación del producto, el reconocimiento del público objetivo del producto que se está diseñando, la sustentabilidad y sostenibilidad”, afirmó Ceresola.

Más marcas santafesinas para toda la región

Las marcas participantes fueron seleccionadas a través de la convocatoria anual destinada a diseñadores mayores de 18 años, residentes en Santa Fe, el Área Metropolitana y la Región Centro. Los proyectos admitidos se realizaron en tres clínicas de formación propuestas por la Mesa de Diseño.

Los criterios evaluados por el jurado incluyeron innovación en diseño, impronta local, proyección territorial para fortalecer el desarrollo económico, sustentabilidad y circularidad, además de la relación con la historia y la cultura, y su vínculo con el presente.

Por último, Luciana Ceresola contó: “Este año también hemos incentivado a los gastronómicos a tener productos específicos para La Diseña, tener tragos específicos y tener determinados productos gastronómicos que sepan que es de acá. También fusión de marcas, los emprendedores se fusionan para demostrar que pueden usarse de forma conjunta estos productos. Así que muy contentos nuevamente de darle este impulso al diseño santafesino”.

