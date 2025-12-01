Uno Santa Fe | Santa Fe | La Diseña

La Diseña Edición Verano podrá visitarse del 13 al 22 de diciembre en la Estación Belgrano

La tradicional feria La Diseña abrirá sus puertas con 200 marcas de rubros seleccionados tras la convocatoria y las capacitaciones realizadas a lo largo del año

El lugar de La Diseña Santa Fe

El lugar de La Diseña Santa Fe, en los andenes de la Estación Belgrano

Del 13 al 22 de diciembre, de 18 a 23, La Diseña Edición Verano podrá visitarse en los andenes de la Estación Belgrano. En esta ocasión participarán 200 marcas de los rubros Accesorios y complementos, Productos naturales, Comunicación multisoporte, Indumentaria y textil, y Objetos y mobiliario. Además, habrá un gran patio gastronómico con variedad de bebidas y comidas.

Las marcas fueron elegidas tras la convocatoria anual destinada a diseñadoras y diseñadores mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Santa Fe, Área Metropolitana y Región Centro.

Los proyectos admitidos realizaron tres clínicas de formación obligatorias propuestas por la Mesa de Diseño. Los criterios que los jurados tuvieron en cuenta para su evaluación fueron: innovación en diseño, preeminencia de una impronta local, proyección en el territorio como base del desarrollo económico local, sustentabilidad y circularidad, y relación con la historia y la cultura, y sus vínculos en el presente.

La Diseña, costumbre santafesina y promoción de la economía

Luego de 18 años de historia en nuestra ciudad, La Diseña lleva como marca registrada ser espacio de encuentro y de adquisición de productos únicos para los santafesinos, pero además, ser una gran impulsora de la economía local. Marcas históricas que participan en la feria desde el día uno dieron luz a sus proyectos y continúan creciendo día a día a la par de esta propuesta. Actualmente, algunas de ellas cuentan con locales de venta al público y sucursales por diversos puntos de la ciudad. Asimismo, La Diseña es un gran atractivo turístico para las personas que visitan la ciudad de Santa Fe.

La Diseña verano Estación Belgrano patio gastronómico
Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

