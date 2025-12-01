Del 13 al 22 de diciembre, de 18 a 23, La Diseña Edición Verano podrá visitarse en los andenes de la Estación Belgrano. En esta ocasión participarán 200 marcas de los rubros Accesorios y complementos, Productos naturales, Comunicación multisoporte, Indumentaria y textil, y Objetos y mobiliario. Además, habrá un gran patio gastronómico con variedad de bebidas y comidas.
La Diseña Edición Verano podrá visitarse del 13 al 22 de diciembre en la Estación Belgrano
La tradicional feria La Diseña abrirá sus puertas con 200 marcas de rubros seleccionados tras la convocatoria y las capacitaciones realizadas a lo largo del año
Las marcas fueron elegidas tras la convocatoria anual destinada a diseñadoras y diseñadores mayores de 18 años, residentes en la ciudad de Santa Fe, Área Metropolitana y Región Centro.
Los proyectos admitidos realizaron tres clínicas de formación obligatorias propuestas por la Mesa de Diseño. Los criterios que los jurados tuvieron en cuenta para su evaluación fueron: innovación en diseño, preeminencia de una impronta local, proyección en el territorio como base del desarrollo económico local, sustentabilidad y circularidad, y relación con la historia y la cultura, y sus vínculos en el presente.
La Diseña, costumbre santafesina y promoción de la economía
Luego de 18 años de historia en nuestra ciudad, La Diseña lleva como marca registrada ser espacio de encuentro y de adquisición de productos únicos para los santafesinos, pero además, ser una gran impulsora de la economía local. Marcas históricas que participan en la feria desde el día uno dieron luz a sus proyectos y continúan creciendo día a día a la par de esta propuesta. Actualmente, algunas de ellas cuentan con locales de venta al público y sucursales por diversos puntos de la ciudad. Asimismo, La Diseña es un gran atractivo turístico para las personas que visitan la ciudad de Santa Fe.