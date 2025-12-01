La Diseña Edición Verano podrá visitarse del 13 al 22 de diciembre en la Estación Belgrano

Del 13 al 22 de diciembre, de 18 a 23, La Diseña Edición Verano podrá visitarse en los andenes de la Estación Belgrano . En esta ocasión participarán 200 marcas de los rubros Accesorios y complementos, Productos naturales, Comunicación multisoporte, Indumentaria y textil, y Objetos y mobiliario . Además, habrá un gran patio gastronómico con variedad de bebidas y comidas.

Los proyectos admitidos realizaron tres clínicas de formación obligatorias propuestas por la Mesa de Diseño. Los criterios que los jurados tuvieron en cuenta para su evaluación fueron: innovación en diseño, preeminencia de una impronta local, proyección en el territorio como base del desarrollo económico local, sustentabilidad y circularidad, y relación con la historia y la cultura, y sus vínculos en el presente.

La Diseña, costumbre santafesina y promoción de la economía

Luego de 18 años de historia en nuestra ciudad, La Diseña lleva como marca registrada ser espacio de encuentro y de adquisición de productos únicos para los santafesinos, pero además, ser una gran impulsora de la economía local. Marcas históricas que participan en la feria desde el día uno dieron luz a sus proyectos y continúan creciendo día a día a la par de esta propuesta. Actualmente, algunas de ellas cuentan con locales de venta al público y sucursales por diversos puntos de la ciudad. Asimismo, La Diseña es un gran atractivo turístico para las personas que visitan la ciudad de Santa Fe.