La economía santafesina cayó 3,6% en abril: el dato más alarmante, el derrumbe del 93,3% en la pesca

El IPEC difundió el Indicador Mensual de Actividad Económica correspondiente a abril de 2026. Solo 4 de los 16 sectores relevados registraron suba interanual. El acumulado anual todavía se mantiene en terreno positivo con un 0,7%.

La economía santafesina mostró señales de desaceleración en abril. Según el último informe del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) , la actividad registró una caída interanual del 3,6% durante ese mes, en un escenario marcado por el desempeño dispar entre sectores.

A pesar del retroceso mensual, el balance de los primeros cuatro meses del año todavía es positivo: el acumulado anual arroja un crecimiento del 0,7% , lo que indica que la economía provincial conserva terreno favorable en lo que va de 2026.

Los sectores que crecieron

Solo 4 de los 16 sectores relevados por el IPEC registraron variación interanual positiva en abril. El principal motor fue la intermediación financiera, con una suba del 6,7%, seguida de cerca por la construcción (+6,1%). Completaron el grupo en alza la industria manufacturera (+1,8%) y la administración pública (+1,7%).

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En abril de 2026, el IMAE registró un retroceso interanual 3,6%, mientras que la variación acumulada anual fue de 0,7%. Los sectores destacados fueron: Industria manufacturera, Intermediación financiera y Construcción.

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Los rubros que cayeron

La contracara del informe es contundente: 12 de los 16 sectores relevados registraron caídas. Las actividades primarias concentraron los peores resultados: minas y canteras retrocedió un 12,8% y agricultura y ganadería cayó un 9,9%, dos sectores de peso estructural para la economía provincial que presionaron el índice general a la baja.

También se observaron bajas en transporte y comunicaciones (-4,4%), servicios comunitarios, sociales y personales (-4,3%), actividades inmobiliarias y empresariales (-3,8%), servicio doméstico (-3,8%) y comercio (-1,9%).

El dato más llamativo: el colapso de la pesca

El número más impactante del informe corresponde al sector pesquero, que registró una caída interanual del 93,3%, convirtiéndose en la actividad con el peor desempeño relativo del relevamiento. Sin embargo, su incidencia sobre el índice general es prácticamente nula: la pesca recibe una ponderación del 0,01% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en el año base 2004, lo que limita su peso real sobre la caída global de la economía provincial.

Vale aclarar además que esta actividad se estima a partir de la serie de exportaciones del sector pesquero santafesino, con datos provistos por el INDEC, por lo que variaciones abruptas pueden responder tanto a fluctuaciones reales de la actividad como a ajustes en la información de base. A pesar de su escasa ponderación, la magnitud del derrumbe convierte al dato en una señal que merece seguimiento.

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Un escenario heterogéneo

Los números del IMAE de abril dibujan un panorama contractivo a nivel mensual pero con matices. Mientras los sectores vinculados a las finanzas, la construcción y la industria logran sostener el crecimiento, las actividades primarias y varios rubros de servicios continúan mostrando señales de debilidad.

El desafío para los próximos meses será sostener el acumulado positivo del año en un contexto donde la mayoría de los sectores aún no logra recuperar terreno.