Advierten que los feriados largos pierden impacto turístico y golpean a las economías regionales

El exdirector nacional de Planificación y Desarrollo Turístico, Sergio Castro, alertó sobre la caída de las reservas, el menor consumo y la reducción de las estadías, con consecuencias para PyMEs y el empleo.

El referente del Frente Renovador y exdirector nacional de Planificación y Desarrollo Turístico, Sergio “Keko” Castro, expresó su preocupación por el escenario que atraviesa la actividad turística durante los feriados largos y aseguró que los cambios en el comportamiento de los viajeros están generando un fuerte impacto sobre las economías regionales.

Según planteó, los últimos indicadores muestran una modificación en la dinámica del turismo interno, marcada por menos reservas anticipadas, viajes de corta duración y una disminución del tiempo de permanencia en los destinos.

Menos estadías y caída del consumo

Castro explicó que este fenómeno se traduce en una menor demanda de alojamiento y en una reducción del consumo asociado a la actividad turística.

“El patrón que se observa es de más excursionismo y menos pernocte, lo que afecta directamente la generación de ingresos en los destinos”, sostuvo.

El exfuncionario remarcó que las consecuencias no alcanzan únicamente al sector turístico, sino también a toda la cadena económica vinculada.

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“Se trata de un perfil de viaje que golpea directamente a las PyMEs turísticas, las economías regionales y el empleo”, afirmó al referirse a la disminución en la cantidad de turistas movilizados y al menor gasto promedio por visitante.

Reclamo por políticas para fortalecer la actividad

Además, consideró que la situación debe leerse dentro del contexto económico actual y señaló que el desempeño del sector no puede analizarse de forma aislada.

“El análisis de los datos no puede desvincularse del contexto macroeconómico”, indicó.

En esa línea, sostuvo que factores como el ajuste fiscal, el incremento de costos internos y los cambios regulatorios afectan la competitividad del turismo nacional.

Finalmente, Castro propuso recuperar políticas específicas para fortalecer la actividad y planteó la necesidad de avanzar con medidas que estimulen la demanda y consoliden al turismo como una herramienta de desarrollo económico.

“Hay otra manera de construir el futuro del turismo: con política pública activa, un diseño inteligente del calendario de feriados y programas que impulsen la actividad”, concluyó.