Presión económica en Santa Fe: cada vez son más los que recurren a segundos trabajos, changas y aplicaciones

Tras la suba del desempleo, crece la búsqueda de ingresos extra y avanzan el empleo informal, las plataformas y los trabajos complementarios.

Presión económica: El aumento del desempleo impulsa la búsqueda de ingresos extra y trabajos complementarios en Santa Fe.

La suba del desempleo durante el primer trimestre de 2026 volvió a poner el foco sobre las transformaciones del mercado laboral en Santa Fe . Según el último informe del Indec, el Gran Santa Fe alcanzó una tasa de desocupación del 6,5%, equivalente a unas 16 mil personas sin empleo, mientras que en el Gran Rosario el indicador escaló al 8,2%, con alrededor de 58 mil desocupados.

En ese contexto, el secretario de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, advirtió que detrás de esos números aparecen nuevas formas de inserción laboral marcadas por la necesidad económica, el crecimiento del trabajo informal y el avance de la economía de plataformas.

Según explicó, el fenómeno actual no responde únicamente a una destrucción masiva de puestos laborales, sino también a una mayor presión sobre el mercado de trabajo. “En momentos de crisis es lógico que en algunas familias, ante necesidades económicas, algún miembro más salga al mercado laboral y eso va generando presión”, sostuvo.

Más personas buscan generar ingresos

Genesini observó que cada vez más trabajadores recurren a alternativas para complementar ingresos ante el aumento del costo de vida y la dificultad para sostener el poder adquisitivo.

En ese escenario, señaló que se incrementa la búsqueda de segundos empleos, actividades independientes y ocupaciones informales. “Mucha gente termina buscando salida en trabajos precarios o complementando ingresos”, afirmó en LT10.

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También remarcó que existe una demanda laboral creciente que el mercado formal no logra absorber al ritmo necesario. “Hay muchas ganas de trabajar y vivir del trabajo. Por eso se hace en las condiciones que se puede”, expresó.

Para el funcionario, uno de los errores frecuentes es atribuir el fenómeno a una falta de voluntad laboral. “Cuando algunos dicen que en este país la gente no quiere trabajar, no entienden la realidad”, sostuvo.

Jóvenes, mujeres y el avance del trabajo informal

El exministro de Trabajo advirtió además que el impacto del deterioro laboral no se distribuye de manera uniforme y golpea con más fuerza a determinados sectores. Según indicó, tanto la desocupación como la informalidad afectan principalmente a jóvenes de hasta 30 años, especialmente en la etapa de ingreso al mercado laboral.

También señaló que el escenario es más complejo para las mujeres jóvenes, donde las tasas vinculadas a desempleo y precarización alcanzan valores cercanos al 14% y 15%.

Para el funcionario, el primer empleo suele producirse en condiciones más inestables y con menor protección laboral. “Por eso se hace en las condiciones que se puede”, mencionó.

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Plataformas, informalidad y cambios en el empleo

Otro de los puntos señalados por Genesini fue el crecimiento del trabajo asociado a plataformas digitales y nuevas modalidades laborales que, en muchos casos, quedan fuera de los esquemas tradicionales de registración. “Con el impulso de la economía de plataformas y la necesidad de salida laboral de muchísima gente se va dando una situación de precariedad”, indicó.

El funcionario explicó que estas actividades muchas veces funcionan sin las condiciones típicas del empleo formal y terminan profundizando el crecimiento del trabajo informal. De acuerdo con los datos que mencionó, la informalidad laboral ya supera el 44% a nivel nacional y afecta especialmente a jóvenes y mujeres.

Genesini consideró que el escenario laboral atraviesa un proceso de transformación acelerada vinculado también al impacto tecnológico y al cambio en los sistemas productivos. “Son cambios que interpelan al sector político y a todos los actores sociales”, señaló.

Mientras tanto, el aumento del desempleo en los principales centros urbanos santafesinos vuelve a dejar en evidencia una tendencia que preocupa: más personas buscan trabajar, pero una parte creciente lo hace en condiciones cada vez más inestables.