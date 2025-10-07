Avanza la construcción del nuevo edificio del Instituto Almirante Brown: la obra alcanza un 25% de ejecución

Uno Santa Fe | Santa Fe | edificio

Con una inversión provincial de 25 mil millones de pesos, el proyecto educativo se consolida como una apuesta estratégica a la educación pública en Santa Fe. El nuevo edificio contará con 40 aulas, biblioteca, SUM y espacios modernos.

7 de octubre 2025 · 16:23hs
La construcción del nuevo edificio del Instituto Superior N.º 8 “Almirante Guillermo Brown” continúa avanzando en la ciudad de Santa Fe y ya registra un 25 % de ejecución, en el marco de una inversión provincial de 25 mil millones de pesos.

La obra representa una apuesta estratégica por la educación pública, con instalaciones modernas, pensadas para el presente y el futuro de la comunidad educativa.

Hasta el momento, se completaron las losas del subsuelo, primer y segundo piso, consolidando la estructura base del edificio.

Actualmente, se trabaja en el encofrado de la losa del tercer y último piso, que se prevé hormigonar a mediados de octubre, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

El proyecto original fue rediseñado por la Secretaría de Obras Públicas para adecuarlo al entorno urbano. Según explicó el ministro Lisandro Enrico, la obra “se pensó inicialmente con 12 pisos, pero era inviable que conviviera con la Casa de la Cultura, ubicada a pocos metros. Por eso se reconfiguró para contar con planta baja, tres niveles con 40 aulas, y una cuarta planta que tendrá biblioteca, Salón de Usos Múltiples y una terraza”.

Además de mejorar las condiciones edilicias para docentes y estudiantes, la obra permitirá fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en un espacio adaptado a las nuevas demandas educativas.

En el marco de los avances, la vicegobernadora Gisela Scaglia recorrió el predio junto al ministro Enrico y destacó la relevancia del proyecto: “Es una obra muy esperada y reclamada por alumnos y profesores, y estamos cumpliendo. Me llena de orgullo decir que, en este contexto difícil que vive la Argentina, Santa Fe sigue haciendo obra pública con recursos santafesinos”.

Scaglia subrayó además que el proyecto “es una prioridad para la ciudad de Santa Fe” y que su ejecución “demuestra que la gestión provincial cumple con lo que promete”.

