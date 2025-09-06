Uno Santa Fe | Colón | Colón

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Colón se prepara para jugar un partido cargado de tensión ante Estudiantes (RC) por la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

6 de septiembre 2025 · 10:54hs
Colón asumirá el lunes que viene una parada límite en el Brigadier López contra Estudiantes (RC) por la fecha 30 del grupo B de la Primera Nacional sabiendo que, si gana, quedará a tiro de asegurar la permanencia. Pero la urgencia se multiplica por la sequía de resultados.

• LEER MÁS: Varios jugadores de Colón tendrán un partido aparte ante Estudiantes (RC)

En Santa Fe, el Sabalero acumula cuatro partidos sin victorias (dos empates y dos derrotas) y suma seis consecutivos sin ganar en la zona. Otra de las profundas malarias que terminaron de liquidar cualquier aspiración de buscar llegar al Reducido. Una de las constantes de un equipo que ¡perdió 17 partidos!

• LEER MÁS: Por qué Vignatti no sería candidato a presidente de Colón

El último triunfo en el estadio local fue el 1-0 ante Almirante Brown y desde entonces Colón no logró reencontrar su solidez. Los puntos perdidos en situaciones que parecían controlables y las actuaciones irregulares frente a su público agravaron la sensación de un equipo golpeado. De la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido, el Sabalero pasó a centrarse únicamente en escapar de las últimas posiciones.

Lago Colón.jpg
Col&oacute;n hace cuatro partidos que no gana de local.

Colón hace cuatro partidos que no gana de local.

Colón, con varias misiones por delante en el Brigadier López

La campaña es tan mala que ya no alcanzan los calificativos: lejos de las expectativas, Colón se vio envuelto en una seguidilla de resultados negativos que truncaron cualquier aspiración alta. La prioridad inmediata es asegurar la permanencia y cerrar cuanto antes la salvación matemática, con la intención de ordenar el rumbo del equipo de cara al futuro.

• LEER MÁS: Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

El partido ante Estudiantes de Río Cuarto tiene, por lo tanto, un valor doble: no solo representa la oportunidad de acercarse a la permanencia, sino también de terminar con la racha negativa en el Cementerio de los Elefantes, donde los hinchas hace tiempo que esperan una alegría. El tiempo apremia y el margen de error es mínimo. Colón necesita cortar la sequía y recuperar la confianza para empezar a levantarse de una campaña marcada por la irregularidad.

Colón Estudiantes (RC) barrio Brigadier López
