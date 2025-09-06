Comenzó la fecha 1 del Clausura de la "A" con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Inició la fecha 1 del Clausura de la Primera División de Liga Santafesina, que culminará el miércoles con el duelo entre el campeón Sanjustino y Ciclón Norte

6 de septiembre 2025 · 21:28hs
Este sábado comenzó a disputarse la primera jornada del Clausura Norberto Serenotti de la máxima división de la Liga Santafesina, fecha que culminará el miércoles con el encuentro entre el campeón Sanjustino y Ciclón Norte. En la previa se realizará el homenaje a la familia de Serenotti.

En tanto, en el Lolo Bossio, el Clásico de Recreo fue para La Perla que tuvo el debut de Fernando Márquez, quien no solo convirtió sino que facturó por triplicado.

TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI

PRIMERA A

Fecha 1

Sábado 6 de septiembre

Deportivo Nobleza 1 (Rodrigo Ortíz) – La Perla del Oeste 4 (Fernando Márquez x3 y Juan Muntaner)

Colón de San Justo 3 (Maximiliano Melgratti, Franco Jominy e Ignacio Mena) – Juventud Unida 0

Pucará 1 (Arián García) – Independiente 2 (Rodrigo Rolón y Benjamín Aguirre)

Unión 3 (Alan Sosa, Agustín Benavídez y Mateo Caligaro e/c) – Gimnasia y Esgrima 2 (Máximo Giménez y Juan Calvo)

Universidad 2 (Agustín Cantero y Brian Tarragona) – Ciclón Racing 0

Ateneo Inmaculada 4 (Danilo Sandrigo, Mateo Hernández, Juan Chiaraviglio y Nicolás Abasolo) – Academia AC 0

Sportivo Guadalupe 1 (Leonardo Iorlano) – Vecinal Gálvez 0

Colón 1 (Nehemías Portillo) – Cosmos 0

Náutico El Quillá 1 (Ignacio Presser) – Newell’s Old Boys 0

La Salle Jobson 1 (Julián Guerino) – Nacional 0

Miércoles 10 de septiembre

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Sanjustino – Ciclón Norte

Árbitro: Maximiliano Moya

A1: Ignacio Ledesma

A2: Tomás Enriquez

Reserva: Bruno Levatti

