Uno Santa Fe | Ovación | Rally

Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

Miguel Baldoni tuvo una jornada absolutamente dominante, para liderar y vencer en la etapa 1 del Rally de San Luis

Matías Russo

Por Matías Russo

6 de septiembre 2025 · 20:18hs
Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

El Campeonato Argentino de Rally disputa su séptima fecha del año en San Luis, en una carrera que es clásica y en caminos muy característicos e, incluso, históricos para el certamen.

En todo ese contexto, el nombre propio que más ha brillado ha sido un local. Pues Miguel Baldoni, está en casa, y se los ha hecho saber. Así, el piloto oriundo de la capital de la provincia de San Luis, está demostrando el peso que tiene la localía y del conocimiento de los caminos, por lo que se ha apoderado por completo de la carrera, algo que ha demostrado este sábado en la primera etapa de las dos que consta esta competencia.

El día sábado contó con la realización de siete pruebas especiales, siendo tres tramos que se llevaron a cabo en dos oportunidades cada uno, sumado a un súper especial final que cerró la jornada. Todo ello, sumado, contabilizó un kilometraje total de 71,50 contra el reloj, todo disputado en los alrededores de la localidad epicentro de la carrera: Potrero de los Funes. Y, en todo ese recorrido, hubo un dominador nato que fue Baldoni, a bordo de su Skoda Fabia de especificación FIA Rally2.

Pues el “Coyote Puntano” logró imponerse en todos los primes disputados, salvo ese corto súper especial final, en el que el vencedor fue Federico “Coyote” Villagra (Hyundai). No obstante, el podio de la carrera, al cabo de la primera etapa lo integran el propio Baldoni, flanqueado por Martín Scuncio (Skoda) y Gastón Pasten (Skoda), segundo y tercero respectivamente.

Mientras tanto, en el resto de las divisionales, los líderes luego de la jornada sabatina son: Santino Rossi (VW) en la RC-MR; Gonzalo Arribere en la Copa Toyota; Mario Rasso (Peugeot) en la RC3-Junior; Julián Larrosa (Peugeot) en la RC4 y Santiago Sabbatini (Ford).

Lo que viene en el Rally de San Luis

Así entonces, este domingo será la definición del Rally de San Luis 2025, con la actividad que estará comenzando a las 08:33 hs. con el tramo Río Grande–El Trapiche (12,78 km.), seguido de Punta Sol–Ruta 31 (10,90 km.) y Estancia Grande–Potrero de los Funes (5,69 km.). Luego del mediodía, las dos primeras especiales se repetirán, y el cierre de la carrera llegará desde las 13:28 hs. con el Súper Especial de Potrero de los Funes (1,37 km). Serán seis pruebas y 54,42 km cronometrados para completar la carrera

Rally San Luis Miguel Baldoni
Noticias relacionadas
comenzo la fecha 1 del clausura de la a con el debut de cuqui marquez en la perla

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la "A" con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

aryna sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el us open

Aryna Sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el US Open

atlanta mostro caracter, vencio a güemes y es puntero en la zona a

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

velez vencio a central cordoba en rosario y se quedo con la supercopa argentina

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Lo último

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la A con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la "A" con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Aryna Sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el US Open

Aryna Sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el US Open

Último Momento
Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la A con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la "A" con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Aryna Sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el US Open

Aryna Sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el US Open

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

Ovación
Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la A con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la "A" con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional