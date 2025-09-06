Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

El Campeonato Argentino de Rally disputa su séptima fecha del año en San Luis , en una carrera que es clásica y en caminos muy característicos e, incluso, históricos para el certamen.

En todo ese contexto, el nombre propio que más ha brillado ha sido un local. Pues Miguel Baldoni, está en casa, y se los ha hecho saber. Así, el piloto oriundo de la capital de la provincia de San Luis, está demostrando el peso que tiene la localía y del conocimiento de los caminos, por lo que se ha apoderado por completo de la carrera, algo que ha demostrado este sábado en la primera etapa de las dos que consta esta competencia.

El día sábado contó con la realización de siete pruebas especiales, siendo tres tramos que se llevaron a cabo en dos oportunidades cada uno, sumado a un súper especial final que cerró la jornada. Todo ello, sumado, contabilizó un kilometraje total de 71,50 contra el reloj, todo disputado en los alrededores de la localidad epicentro de la carrera: Potrero de los Funes. Y, en todo ese recorrido, hubo un dominador nato que fue Baldoni, a bordo de su Skoda Fabia de especificación FIA Rally2.

Pues el “Coyote Puntano” logró imponerse en todos los primes disputados, salvo ese corto súper especial final, en el que el vencedor fue Federico “Coyote” Villagra (Hyundai). No obstante, el podio de la carrera, al cabo de la primera etapa lo integran el propio Baldoni, flanqueado por Martín Scuncio (Skoda) y Gastón Pasten (Skoda), segundo y tercero respectivamente.

Mientras tanto, en el resto de las divisionales, los líderes luego de la jornada sabatina son: Santino Rossi (VW) en la RC-MR; Gonzalo Arribere en la Copa Toyota; Mario Rasso (Peugeot) en la RC3-Junior; Julián Larrosa (Peugeot) en la RC4 y Santiago Sabbatini (Ford).

Lo que viene en el Rally de San Luis

Así entonces, este domingo será la definición del Rally de San Luis 2025, con la actividad que estará comenzando a las 08:33 hs. con el tramo Río Grande–El Trapiche (12,78 km.), seguido de Punta Sol–Ruta 31 (10,90 km.) y Estancia Grande–Potrero de los Funes (5,69 km.). Luego del mediodía, las dos primeras especiales se repetirán, y el cierre de la carrera llegará desde las 13:28 hs. con el Súper Especial de Potrero de los Funes (1,37 km). Serán seis pruebas y 54,42 km cronometrados para completar la carrera