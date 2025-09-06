Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

En Chile informan que Universidad Católica tendría en la mira a Junior Marabel, a préstamo en Palestino, que tiene una opción de compra de Unión. ¿De cuánto?

El presente de Junior Marabel en Palestino no pasa desapercibido en el fútbol chileno. El delantero, cuyo pase pertenece a Unión , se convirtió en una de las figuras del equipo árabe y ahora su nombre aparece en el radar de Universidad Católica , que analiza incorporarlo para la próxima temporada.

Marabel, de 26 años, atraviesa un año brillante: lleva 11 goles en 33 partidos, incluyendo tres tantos en la Copa Sudamericana, lo que despertó la atención del Cruzado, que busca reforzar su ataque con jerarquía.

• LEER MÁS: Viene lenta la adaptación de Fernando Díaz en Unión y aún no tuvo su chance

Unión, atento a lo que pasé con Marabel

Actualmente, el guaraní se encuentra a préstamo en Palestino hasta fin de año, con una opción de compra de 1.000.000 de dólares. Esa cláusula será clave para definir su futuro, ya que si el club no hace uso de ella, se abrirá la puerta para que otros interesados —como Católica— intenten negociar directamente con Unión.

• LEER MÁS: Jerónimo Dómina entrena con la reserva de Unión: ¿caricia o castigo?

Mientras tanto, en Chile aseguran que la Católica tiene un plan B en caso de que no prospere la gestión por Marabel: el uruguayo Diego Coelho, hoy en Cobresal. Sin embargo, la prioridad está puesta en el atacante paraguayo, quien se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del fútbol trasandino en este 2025.

Junior Marabel.png Universidad Católica apuntó a Marabel y Unión se pone alerta.

En Unión siguen atentos la evolución del caso, sabiendo que el destino de Marabel podría convertirse en una oportunidad importante de ingreso económico para la institución santafesina, donde no rindió.