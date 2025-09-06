Más de 3.000 reuniones de negocios y un impacto de $3.500 millones: los números que dejó el Santa Fe Business Forum

La segunda edición del encuentro internacional consolidó a la provincia como plataforma estratégica de comercio, inversión e innovación, con récord de operaciones y participación extranjera.

Los números que dejó el Santa Fe Business Forum: 3.000 reuniones de negocios y un impacto de $3.500 millones

Del 1 al 5 de septiembre , Rosario fue sede de la segunda edición del Santa Fe Business Forum , un encuentro internacional que reunió a más de 1.000 empresas , 250 compradores de 45 países y 40 fondos de inversión . Durante las cinco jornadas, se concretaron 3.120 reuniones de negocios , generando un impacto económico de casi $3.500 millones , un 215% superior a la edición 2024 .

Entre ventas y pedidos, las operaciones alcanzaron aproximadamente 15 millones de dólares , consolidando a Santa Fe como un polo estratégico para la internacionalización de las empresas locales , según destacaron las autoridades provinciales.

El gobernador Pullaro, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, afirmó que “Santa Fe le mostró al mundo lo que puede ser una potencia productiva. Si seguimos acompañando a cada emprendedor, pyme, empresa e industria que quiera invertir y crecer, vamos a ser la capital del interior y el motor que empuje a Argentina al cambio definitivo”.

Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: "Le mostramos al mundo un modelo de potencia productiva"

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, resaltó que “los compradores internacionales destacaron la calidad de la gente, la hospitalidad y las oportunidades de negocio que se concretaron y las que vendrán. Todo esto consolida nuestro objetivo de liderar la internacionalización de las empresas santafesinas”.

El relevamiento conjunto del Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y el Ente Turístico local confirmó que el impacto económico del evento fue de $3.461 millones, mientras que la ocupación en hoteles cinco estrellas alcanzó el 64%, beneficiando también a la gastronomía, transporte y servicios vinculados al turismo corporativo.

Durante el foro, Rosario se convirtió en epicentro de paneles sectoriales, capacitaciones, rondas B2B y recorridos productivos, con operaciones destacadas en agroindustria, biotecnología, software, salud, logística, energías renovables y alimentos. La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, subrayó que el encuentro “dejó una huella concreta en la economía local y en la agenda estratégica de la provincia” y destacó la generación de más de 15 millones de dólares en ventas y pedidos.

La edición 2025 amplió su agenda con temas como agtech, biotech, inteligencia artificial, fintech, comercio electrónico y healthtech, con participación de embajadores de países como Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Turquía, Marruecos, Panamá y República Democrática del Congo. Además, se presentaron instrumentos de inversión de Italia, certificaciones kosher y halal y se debatió sobre infraestructura, competitividad y economía del conocimiento.

La provincia confirmó que en 2026 se realizará una nueva edición, con el compromiso de ampliar los sectores representados y abrir más oportunidades para el entramado productivo santafesino, consolidando a Rosario como un referente de eventos internacionales de alto nivel.