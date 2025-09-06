Uno Santa Fe | Santa Fe | escuelas

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

La Convención alcanzó este sábado un amplio consenso político en torno a cambios clave para el capítulo de la educación en la nueva Carta Magna provincial.

6 de septiembre 2025 · 15:30hs
Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

La Convención Constituyente, en el marco de la sesión que continúa este sábado, aprobó la modificación de cinco artículos de la actual Carta Magna santafesina que garantizan el derecho a la educación. Y se declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en la provincia.

En ese marco, el oficialismo aseguró un fuerte respaldo político (radicales, socialistas, el PRO y el peronismo) a las enmiendas al capítulo dedicado a la educación en la futura Constitución de Santa Fe. Hasta el momento, había sido imposible sancionar una ley provincial en la materia.

Respaldo político a la educación

Con 50 votos a favor y 15 en contra, la iniciativa que garantiza el sostenimiento estatal del sistema educativo en la provincia obtuvo luz verde de parte de los convencionales.

La décima sesión plenaria de la Convención había comenzado este viernes y, en ese contexto, sancionó cuatro bloques de dictámenes sobre ciudadanía, religión, garantías y derechos.

Al respecto, incluyó en la redacción de la futura Constitución el reconocimiento de derechos a las víctimas de la inseguridad. Y modificó tres artículos ligados al derecho de las personas a la salud, al trabajo y a gozar de la cultura y de su identidad.

Tiempo de descuento para la Convención Constituyente

Previamente, la Convención le había dado rango constitucional a Ficha Limpia, a la vez que votó cambios en varios artículos, entre ellos el que habla de la relación entre los cultos, las iglesias y el Estado.

Está previsto que durante el martes y el miércoles próximos se cierren los detalles de la redacción del texto final. Antes, este lunes, la comisión Redactora deliberará, por última vez, en Rosario.

Esa comisión emitió, además, un dictamen parcial de mayoría en el que acordaron la incorporación de tres cláusulas transitorias, entre ellas una que establece que la nueva Constitución de Santa Fe deberá entrar en vigencia a partir del día de su publicación. Es decir: el 12 de septiembre.

escuelas Convención Constituyente primarias secundarias
