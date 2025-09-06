Aryna Sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el US Open

Aryna Sabalenka se consagró campeona del US Open 2025 tras derrotar en la final a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6 (3)

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka , se consagró campeona del US Open 2025 tras derrotar en la final a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3).

Con este triunfo, la bielorrusa se convirtió en la primera tenista en revalidar el título en Nueva York desde Serena Williams en 2014, y sumó su cuarto título de Grand Slam, confirmando su supremacía en el circuito femenino.

Reina del US Open

La final fue intensa desde el comienzo, con ambas jugadoras luchando por imponer su ritmo. Anisimova tuvo tres oportunidades de quiebre en los primeros games, pero no pudo capitalizarlas.

Sabalenka aprovechó su potencia para tomar la delantera, aunque sufrió dos quiebres consecutivos que le dieron aire a la local. Sin embargo, la número uno del mundo reaccionó con contundencia y encadenó cuatro juegos seguidos para llevarse el primer set por 6-3.

En el segundo parcial, Sabalenka arrancó fuerte con un quiebre, pero un momento de desconcentración permitió que Anisimova volviera a meterse en el partido. La estadounidense, que buscaba revancha tras perder la final de Wimbledon ante Iga Swiatek, peleó cada punto y llevó el set a un tiebreak decisivo.

Allí, la experiencia y frialdad de Sabalenka marcaron la diferencia: cerró el desempate por 7-3 y desató la celebración en Flushing Meadows.

El triunfo representa mucho más que un título para la bielorrusa. Durante la temporada, Sabalenka fue finalista en el Abierto de Australia y Roland Garros, y semifinalista en Wimbledon, lo que generó dudas sobre su capacidad para sostener el nivel en los momentos clave. La victoria en Nueva York despeja cualquier cuestionamiento y la ratifica como la líder indiscutida del tenis femenino.

Por su parte, Anisimova volvió a quedarse a las puertas de su primer Grand Slam, pero su gran torneo en el US Open confirma que está lista para seguir peleando en la élite. Para Sabalenka, la meta es clara: seguir dominando el circuito y apuntar a cerrar el año como número uno del ranking con una temporada que ya es histórica.