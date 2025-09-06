Uno Santa Fe | Policiales | accidente

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

El siniestro sucedió a las 17 horas, en el kilómetro 5 de la traza a la altura de Colonia San José. Volvían a Santa Fe por Autovía 19 luego de disputar un partido en Rafaela.

Juan Trento

Juan Trento

6 de septiembre 2025 · 20:18hs
Un grave accidente ocurrió este sábado por la tarde en la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, donde una camioneta colisionó en la parte trasera de un camión, provocando la muerte de un joven de 18 años. La víctima fue identificada como Salvador Passadore, jugador de Santa Fe Rugby Club, quien era el acompañante en el vehículo siniestrado.

Otros dos ocupantes de la camioneta, también jugadores de Santa Fe Rugby, se encuentran en el hospital Cullen a causa del accidente. Volvían a la ciudad de Santa Fe por Autovía 19 luego de disputar un partido en Rafaela para su categoría M19.

El siniestro se registró alrededor de las 17 horas, en el kilómetro 5 de la traza. Por causas que aún se investigan, una camioneta impactó en la parte trasera de un camión de carga, provocando gravísimos daños en ambos vehículos. Los equipos de bomberos voluntarios, personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito.

Desde la Policía de Seguridad Vial informaron que la autovía permanece totalmente cortada en ambos sentidos y que la interrupción del tránsito se extenderá al menos durante las próximas tres horas. Como alternativa, recomiendan a los conductores utilizar la ruta provincial 6 y la ruta provincial 70 para evitar la zona del siniestro.

