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Lluvias y tormentas en la ciudad: cayeron más de 40 milímetros en el norte y se registraron vientos de hasta 49 km/h

La Municipalidad difundió el acumulado de precipitaciones registrado hasta la mañana de este sábado. La zona del CIC Facundo Zuviría fue la más afectada por las lluvias, mientras que en Alto Verde se anotó la ráfaga más fuerte de la madrugada. Prevén una mejora de las condiciones durante la jornada.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

1 de agosto 2026 · 10:13hs
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Lluvias y tormentas en la ciudad: cayeron más de 40 milímetros en el norte y se registraron vientos de hasta 49 km/h

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Lluvias y tormentas en la ciudad: cayeron más de 40 milímetros en el norte y se registraron vientos de hasta 49 km/h

Luego del paso del frente de tormentas que afectó a la capital provincial durante el viernes y la madrugada de este sábado, la Municipalidad de Santa Fe dio a conocer el reporte de datos pluviométricos y meteorológicos acumulados hasta las 6:30 de la mañana.

Los datos recolectados por las estaciones meteorológicas distribuidas en la ciudad dan cuenta de un fenómeno heterogéneo, con su mayor impacto concentrado en el sector norte del ejido urbano. En el CIC Facundo Zuviría se registró el mayor volumen de agua caída, alcanzando los 41,25 mm, además de marcar la intensidad máxima del temporal a las 2:05 h, con un pico de 60 mm/h.

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En paralelo, el viento se sintió con fuerza en la zona costera: la ráfaga máxima llegó a los 48,9 km/h desde el sector oeste-suroeste, registrada a las 2:05 h por la estación ubicada en Alto Verde.

Acumulados de lluvia por estación meteorológica

Los Polígonos: 21 mm

DOAE (COBEM): 27 mm

Centro: 12,75 mm

Alto Verde: 23,50 mm

CIC Facundo Zuviría: 41,25 mm

Reclamos en el Sistema de Atención Ciudadana (SAC)

A raíz de las precipitaciones y el viento, el municipio capitalino informó que hasta las 7:20 h se registraron un total de 17 solicitudes e incidencias a través de la línea de atención al vecino (0800-777-5000):

Anegamientos y drenaje: 9 pedidos por limpieza de bocas de tormenta.

Higiene urbana: 3 avisos por minibasurales y 2 por acumulaciones de hasta 6 bolsas de residuos.

Arbolado y servicios: 1 reporte por árbol caído, 1 por columna en riesgo y 1 por cable cortado en la vía pública.

Pronóstico y evolución del tiempo

Desde el municipio precisaron que durante la mañana persiste la cobertura de nubosidad baja en la región, por lo que no se descarta la ocurrencia de lloviznas o lluvias débiles intermitentes. No obstante, de acuerdo al informe meteorológico oficial, se aguarda una paulatina mejora de las condiciones climáticas hacia el mediodía.

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