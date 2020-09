La jefa de la Policía calificó de "excelente" el aumento salarial anunciado por Sain

La flamante jefa de Policía de la provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, hizo referencia al reclamo de la fuerza policial y que tiene impacto en Rosario y Santa Fe. En la ciudad del sur provincial, la protesta frente a la Jefatura de Policía de Rosario continuaba este mediodía, sin dejar salir a patrulleros. En tanto, en esta capital, un centenar de personas se manifestaron frente al Ministerio de Seguridad en rechazo a los aumentos anunciados por el ministro Sain el miércoles.

"Estamos haciéndole frente a esta situación, como lo venimos haciendo hace tiempo" apuntó la jefa, quien hizo la referencia a la situación que se vive en Rosario: "Es una protesta similar a la de Santa Fe porque no hay móviles oficiales involucrados, no hay personal de servicio involucrado. Estamos tratando de llegar a un acuerdo para terminar con estas protestas".

Cabe recordar que el ministro de Seguridad comunicó ayer que la policía santafesina recibirá una suma fija (la misma que los estatales) y que al personal de calle se le otorgará un plus de 7 mil pesos. Además, habrá una tarjeta alimentaria y subas en las horas de servicio extraordinario

La responsable de la fuerza abogó por tener un diálogo con los manifestantes, y añadió: "Conozco la realidad del personal policial, conozco los problemas que tenemos y también todo lo que necesitamos para trabajar y estoy en contacto permanente con el personal. Se de lo que estamos hablando. Mi trabajo es tratar de solucionar todos estos problemas que venimos teniendo; inclusive lo estamos hablando con el Ministerio de Seguridad todo el tiempo"

En declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10", Chimenti comentó que en Rosario apenas fueron algunos móviles los que no pudieron salir de la Jefatura de policía y que "no afectó al trabajo de la seguridad". "Ya teníamos el personal en la calle, fueron algunos móviles de refuerzo los que no pudieron salir. Pero bueno, tenemos la colaboración de las direcciones que están trabajando en el departamento Rosario, como la policía de Acción Táctica, Comunitaria, la Policía Vial, guardia Rural Los Pumas; el servicio fue cubierto normalmente".

Consultada sobre por qué el plus de siete mil pesos no alcanza a toda la fuerza y se limita solo a las tareas operativas, advirtió: "El aumento salarial que se propuso para ATE y UPCN lo va a tener todo el personal policial. El plus de calle va a ser para la gente que hoy no está cobrando ningún plus y está trabajando en la calle. Tanto sea de orden público, de la agrupación cuerpos". Precisó con relación al personal administrativo, que en muchos casos es una "decisión propia estar adentro".

Y continuó: "No desmerezco a ninguno porque la verdad que sin el personal administrativo no podríamos funcionar, pero el personal de calle pone en riesgo su vida, está trabajando muchas más horas, hay una diferencia. Más adelante lo vamos a tratar, la idea es llegar a un sueldo que sea para todos de la misma forma".

Dijo con relación a los incrementos anunciados que se "ha hecho un esfuerzo muy grande para lograr esta suma", y acotó: "Sabemos la situación que estamos atravesando, en todo el país. Me parece una excelente propuesta. Los jubilados no entran (por el plus de siete mil pesos) pero sí en el aumento del bono. Me parece que es una muy buena opción, lo va a cobrar el personal policial y verá incrementado sus ingresos el personal de calle que es el que más expuesto está a todo".