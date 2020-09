Sain dijo que "la policía es una empresa en crisis", pero que la va a sacar adelante

El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, brindó una conferencia de prensa donde detalló cómo será la recomposición salarial para la fuerza de seguridad. Los anuncios llegaron en el marco de una protesta por mejoras salariales y de condiciones de trabajo de la Policía de la provincia de Buenos Aires que ya tuvo réplicas en otras provincias, entre ellas, aunque con mínimas manifestaciones, Santa Fe.

Sain presentó un plus de 7.000 pesos –que ya cobraban más de 5.700 policías– y que ahora llegará a otros 10.500 agentes que hacen tareas operacionales. El ministro lo definió como una transición hasta que salgan las leyes que enviará a la Legislatura, para lo que pidió que Dios lo acompañe.

· LEER MÁS: La policía de Santa Fe recibirá una suma fija y el personal de calle un plus de 7 mil pesos

En la actual recomposición salarial para los uniformados el ministro dijo que se les trasladará la oferta que el gobierno le hizo a ATE y a UPCN, aunque se está analizando un escalonado inverso, donde los menos jerarquizados en la fuerza sean los que se lleven los mejores aumentos.

Al respecto, UNO Santa Fe lo consultó sobre si una recomposición con sumas no remunerativas y no bonificables no terminaba siendo un problema en un futuro inmediato. Sobre eso Sain respondió: "Toda la política salarial que llevamos adelante dentro de la policía es la que podemos llevar en el marco de la administración pública y dentro de esta crisis financiera en la provincia de Santa Fe. No nos podemos salir de eso".

"En el Ministerio tenemos un presupuesto muy importante asignado, lo que no hay es plata en la tesorería en función de la estrepitosa caída en la recaudación impositiva de los últimos meses. Que tengas el presupuesto no quiere decir que tengas la plata, solo tenés la autorización para gastarla en esos rubros", argumentó.

Luego amplió: "El 85 por ciento del presupuesto, que no lo aprobamos nosotros, aunque tampoco nos vamos a poder mover tanto de esto en el futuro presupuesto, va a salarios del personal. Significa que hay un 15 por ciento del presupuesto asignado a bienes infraestructurales. Tenemos recursos extraordinarios asignados por necesidad pública o partidas de refuerzo que son los que permiten afrontar los gastos de refuerzo. Con el 85 por ciento del presupuesto para salarios y una escala salarial baja, mucho no se puede hacer desde el punto de vista de la planificación estratégica".

· LEER MÁS: Alberto Fernández: "Esto no se resuelve escondiendo patrulleros y tocando sirenas"

"Vamos gestionando una empresa en crisis, compleja pero que creemos que la vamos a sacar bien", dijo y aclaró: "Tenemos mucho acompañamiento del personal policial y eso lo agradezco mucho. Muchos de los compañeros acompañan con expectativa. Todo cambio institucional genera incertidumbre, pero al mismo tiempo expectativas positivas hacia nosotros".

"Cuando los gremios estatales se sentaron en la mesa mencionaban el plus de PAT como una referencia. Nosotros somos estatales, por qué razón un personal de salud debería estar por debajo de un personal policial. Tenemos que tener una mirada global del Estado, no nos podemos salir de ese marco de negociación con los compañeros gremialistas. Más allá de esta cuestión, el gobierno tiene una política salarial al respecto en esta situación de crisis y en el marco de los recursos con los que cuenta la provincia de Santa Fe", señaló sobre la oferta final del gobierno a los gremios estatales.

Las protestas policiales en Buenos Aires

Luego, al ser consultado por la prensa sobre las protestas por mejoras salariales y en las condiciones de trabajo que están llevando adelante agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, Sain dijo observar "con mucha preocupación" lo que está pasando allí, aunque aseguró desconocer los detalles.

· LEER MÁS: Protesta frente a la Jefatura de Rosario: reclaman "salarios dignos" para policías

"Estamos atentos porque sabemos muy bien que este tipo de problemas tienen que tener una resolución rápida. Estamos hablando mucho con el gobierno nacional que es nuestro interlocutor al respecto", aclaró.

Mientras que sobre las protestas y la entrega de un petitorio en Rosario de parte de familiares y exuniformados, dijo: "Desconozco, lo analizaré cuando me llegue".