La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La campaña de vacunación atenderá a la población de riesgo y adultos mayores. Esta semana estará en la Municipalidad de Santa Fe y en la Plaza del Soldado.

10 de noviembre 2025 · 11:30hs
{altText(<p>#ModoVacuna el programa de vacunación llevado adelante por la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe</p>,La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación)}

#ModoVacuna el programa de vacunación llevado adelante por la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la nueva etapa de #ModoVacuna, la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

Esta etapa del programa impulsado por la Municipalidad junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, busca aumentar la cobertura para alcanzar al menos al 70% de los mayores de 65 años y la inoculación de al menos 50% de los adultos menores de 65 años con factores de riesgo, en las zonas seleccionadas.

Esta semana el dispositivo de vacunación #ModoVacuna se encontrará en:

  • Jueves 13: Municipalidad de Santa Fe (Salta 2951), de 10 a 14.
  • Viernes 14: Plaza del Soldado (San Jerónimo 2200), de 9 a 12.30.
