La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La campaña de vacunación atenderá a la población de riesgo y adultos mayores. Esta semana estará en la Municipalidad de Santa Fe y en la Plaza del Soldado.

#ModoVacuna el programa de vacunación llevado adelante por la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la nueva etapa de #ModoVacuna, la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.