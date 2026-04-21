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La industria de Santa Fe en caída libre: producción, empleo y exportaciones en baja

El deterioro impacta en toda la actividad manufacturera según el informe dado a conocer por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe)

21 de abril 2026 · 09:30hs
Fuerte comunicado de la Federación Industrial de Santa Fe 

gentileza

Fuerte comunicado de la Federación Industrial de Santa Fe 

La industria de Santa Fe profundizó su crisis durante febrero de 2026. Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), el nivel de producción industrial registró una fuerte caída del 14,9% interanual, marcando uno de los peores desempeños de la serie histórica iniciada en 2016.

El informe advierte además que el 76% de las ramas industriales presentó una baja en su actividad, lo que refleja la magnitud del deterioro productivo en la provincia.

En términos mensuales, el índice desestacionalizado también mostró una contracción del 2,0% respecto a enero, consolidando una tendencia negativa que se viene profundizando desde el segundo semestre de 2025.

Sectores más golpeados

Entre los rubros con mayor caída se destacan la maquinaria agropecuaria (-37,7%), los vehículos automotores (-39,1%) y la molienda de oleaginosas (-30,3%), sectores claves para la economía santafesina.

También registraron retrocesos importantes la industria metalúrgica (-25,2%), las autopartes (-22,1%) y las manufacturas de plástico (-10,7%).

En contraste, pocas actividades lograron crecer, como la industria siderúrgica (+8,2%) y los productos lácteos (+7,9%), aunque desde niveles bajos de comparación.

Las causas de la crisis industrial

Desde Fisfe señalaron que el deterioro responde a múltiples factores que impactan de manera simultánea:

  • La caída del poder adquisitivo, que afecta el consumo interno
  • La apreciación cambiaria, que reduce la competitividad frente a importaciones
  • Las altas tasas de interés, que encarecen el financiamiento

A esto se suma un contexto de menor demanda interna, aumento de costos y apertura de importaciones sin política industrial, lo que agrava la situación del entramado productivo.

Impacto en empleo y exportaciones

La crisis también se refleja en el mercado laboral. A nivel nacional, el empleo industrial registró una caída de 42.300 puestos de trabajo interanual en enero de 2026, acumulando más de 20 meses consecutivos en baja.

En paralelo, las exportaciones industriales con origen en Santa Fe mostraron una disminución del 19,6% en valor y del 11,7% en volumen en el primer bimestre del año.

El informe advierte además un proceso de “primarización” de las exportaciones, con menor peso de las manufacturas en el total provincial.

Un escenario crítico

El documento de Fisfe concluye que la industria santafesina atraviesa un escenario complejo y generalizado, con la mayoría de los sectores en retroceso y sin señales claras de recuperación en el corto plazo.

El dato es contundente: el nivel de actividad de febrero se ubicó como el segundo más bajo de toda la serie histórica, solo por encima del registrado durante la pandemia en abril de 2020.

actualidad industrial santa fe

• LEER MÁS: Alerta: la industria de la provincia de Santa Fe inició 2026 con una fuerte caída en su nivel de actividad

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