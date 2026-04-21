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Alarma en Colón: Ignacio Lago no entrenó y suma dudas para el choque con Godoy Cruz

Ignacio Lago arrastra una molestia y encendió las alertas en la previa de un partido clave de Colón ante Godoy Cruz. ¿Cuántas bajas sumará Ezequiel Medrán?

Ovación

Por Ovación

21 de abril 2026 · 13:44hs
Alarma en Colón: Ignacio Lago no entrenó y suma dudas para el choque con Godoy Cruz

Prensa Colón

En la antesala del duelo frente a Godoy Cruz, Colón sumó un nuevo foco de preocupación. Ignacio Lago no trabajó con normalidad este martes, producto de la molestia que lo obligó a salir en el partido ante Deportivo Morón, situación que ya había sido mencionada por el DT Ezequiel Medrán.

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Su evolución será seguida de cerca, pero hoy está en duda, lo que podría transformarse en una baja sensible para el compromiso del domingo a las 19 en el Brigadier López.

Colón, un equipo condicionado por las ausencias

El Sabalero, líder junto a Morón y con tres puntos de ventaja sobre el Tomba, llega con varios frentes abiertos. A la posible baja de Lago se suman las ausencias ya confirmadas de Matías Muñoz (suspendido) y de Mauro Peinipil y Julián Marcioni, ambos en recuperación de desgarros.

En paralelo, el cuerpo técnico evaluará hasta último momento a Leandro Allende, quien podría reaparecer tras dejar atrás su lesión muscular.

Cómo se reconfigura el equipo

Si Lago no llega, el esquema deberá modificarse. En ese escenario, y con el posible regreso de Allende, Conrado Ibarra podría correrse al sector izquierdo, ocupando el lugar que habitualmente utiliza el exjugador de Talleres y Atlético de Rafaela.

Colón Acassuso Conrado Ibarra
Conrado Ibarra podr&iacute;a adelantarse a la zona de volantes para posicionarse por izquierda, si es que Leandro Allende est&aacute; para volver.

Conrado Ibarra podría adelantarse a la zona de volantes para posicionarse por izquierda, si es que Leandro Allende está para volver.

Para reemplazar al expulsado Muñoz, el DT mantiene dos alternativas: Agustín Toledo o Matías Godoy.

La delantera, otro interrogante

En ofensiva, la tendencia marca que Lucas Cano continuaría como titular, pese a su flojo rendimiento ante Morón, para conformar dupla con Alan Bonansea.

Sin embargo, no se descarta un cambio: Godoy también aparece como opción para meterse en el equipo, justamente en lugar de Cano.

Medrán, entre decisiones clave

Con varias piezas en duda y un rival directo en la pelea por la cima, Medrán deberá ajustar cada detalle. La posible ausencia de Lago no es menor: se trata de un jugador que le aporta desequilibrio y gol, en un equipo que ya viene golpeado por bajas.

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El panorama es complejo, pero el objetivo está claro: sostener la punta en un partido que puede empezar a marcar el rumbo del campeonato.

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