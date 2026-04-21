Alarma en Colón: Ignacio Lago no entrenó y suma dudas para el choque con Godoy Cruz

Ignacio Lago arrastra una molestia y encendió las alertas en la previa de un partido clave de Colón ante Godoy Cruz. ¿Cuántas bajas sumará Ezequiel Medrán?

En la antesala del duelo frente a Godoy Cruz, Colón sumó un nuevo foco de preocupación. Ignacio Lago no trabajó con normalidad este martes, producto de la molestia que lo obligó a salir en el partido ante Deportivo Morón, situación que ya había sido mencionada por el DT Ezequiel Medrán.

Su evolución será seguida de cerca, pero hoy está en duda, lo que podría transformarse en una baja sensible para el compromiso del domingo a las 19 en el Brigadier López.

Colón, un equipo condicionado por las ausencias

El Sabalero, líder junto a Morón y con tres puntos de ventaja sobre el Tomba, llega con varios frentes abiertos. A la posible baja de Lago se suman las ausencias ya confirmadas de Matías Muñoz (suspendido) y de Mauro Peinipil y Julián Marcioni, ambos en recuperación de desgarros.

En paralelo, el cuerpo técnico evaluará hasta último momento a Leandro Allende, quien podría reaparecer tras dejar atrás su lesión muscular.

Cómo se reconfigura el equipo

Si Lago no llega, el esquema deberá modificarse. En ese escenario, y con el posible regreso de Allende, Conrado Ibarra podría correrse al sector izquierdo, ocupando el lugar que habitualmente utiliza el exjugador de Talleres y Atlético de Rafaela.

Colón Acassuso Conrado Ibarra Conrado Ibarra podría adelantarse a la zona de volantes para posicionarse por izquierda, si es que Leandro Allende está para volver. UNO Santa Fe | José Busiemi

Para reemplazar al expulsado Muñoz, el DT mantiene dos alternativas: Agustín Toledo o Matías Godoy.

La delantera, otro interrogante

En ofensiva, la tendencia marca que Lucas Cano continuaría como titular, pese a su flojo rendimiento ante Morón, para conformar dupla con Alan Bonansea.

Sin embargo, no se descarta un cambio: Godoy también aparece como opción para meterse en el equipo, justamente en lugar de Cano.

Medrán, entre decisiones clave

Con varias piezas en duda y un rival directo en la pelea por la cima, Medrán deberá ajustar cada detalle. La posible ausencia de Lago no es menor: se trata de un jugador que le aporta desequilibrio y gol, en un equipo que ya viene golpeado por bajas.

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El panorama es complejo, pero el objetivo está claro: sostener la punta en un partido que puede empezar a marcar el rumbo del campeonato.